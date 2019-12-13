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«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж
14.12.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Сегодня в Горках стартовал региональный фестиваль детского творчества «Славянскі карагод».
В детской школе искусств и вокально-хорового мастерства состоялось торжественное открытие. Участников и зрителей приветствовали зампредседателя райисполкома Лариса Кривицкая, председатель жюри инструментального жанра Ирина Романова из Могилевского музыкального колледжа им. Римского-Корсакова.
Участие в фестивале принимают юные дарования из Горецкого, Могилевского, Кричевского, Дрибинского районов, Орши, Барани.
Фото Михаила Левцова
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Сегодня в Горках стартовал региональный фестиваль детского творчества «Славянскі карагод». В детской школе искусств и...
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