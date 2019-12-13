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«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

14.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Сегодня в Горках стартовал региональный фестиваль детского творчества «Славянскі карагод».

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

В детской школе искусств и вокально-хорового мастерства состоялось торжественное открытие. Участников и зрителей приветствовали зампредседателя райисполкома Лариса Кривицкая, председатель жюри инструментального жанра Ирина Романова из Могилевского музыкального колледжа им. Римского-Корсакова.

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

Участие в фестивале принимают юные дарования из Горецкого, Могилевского, Кричевского, Дрибинского районов, Орши, Барани.

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

«Славянскі карагод » в Горках – большой фоторепортаж

 

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Сегодня в Горках стартовал региональный фестиваль детского творчества «Славянскі карагод».                                   В детской школе искусств и...
 
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