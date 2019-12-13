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«Александр Григорьевич, уходите». Бобруйчанка в эмоциональном видео рассказала Лукашенко о бедах и горестях простых людей
Источник материала: Партизан
Бобруйчанка Екатерина, как она сама признается, преодолела страх и записала эмоциональное видео, в котором рассказывает Александр Лукашенко о бедах и горестях, приключившихся с белорусами за 25 лет его правления.
«Александр Григорьевич, вы сказали, что если народ попросит, то вы уйдете. Так вот, мы, Александр Григорьевич, люди Республики Беларусь, граждане, просим вас: уходите!» — так начинает Екатерина свое обращение, пишут
Никаких некорректных выпадов в адрес действующей власти и лично президента Екатерина не допускает. Будем надеяться, что этот поступок обойдется для нее без последствий в работе и в жизни.
Судя по комментариям под видео, трогательный ролик сильно срезонировал в душах белорусов.
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«Александр Григорьевич, уходите». Бобруйчанка в эмоциональном видео рассказала Лукашенко о бедах и горестях простых людей
Бобруйчанка Екатерина, как она сама признается, преодолела страх и записала эмоциональное видео, в котором рассказывает Александр Лукашенко о бедах и горестях,...
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