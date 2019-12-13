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Коля Лукашенко сменил номер

14.12.2019 16:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Николай Лукашенко сменил игровой номер. Теперь он будет выходить на лед в форме, на которой изображен номер «31», сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Пул первого».





Обычно это вратарский номер. Под ним, в частности, выступали голкиперы Кертис Джозеф, Кэри Прайс и Антти Ниеми. Однако Николай на воротах не стоит, у него другое амплуа – нападение. Так что, скорее всего, номер связан с датой рождения юного форварда (31 августа).

Отметим, что под номером «31» Лукашенко-младший заявлен на весь сезон. Его отец, Президент Александр Лукашенко, неизменно выступает под номером «1».
 
Теги: Минск
 
 
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Николай Лукашенко сменил игровой номер. Теперь он будет выходить на лед в форме, на которой изображен номер «31», сообщает корреспондент...
 
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