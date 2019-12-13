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Засиделись. Кому в ближайший год стоит опасаться отставки по решению Лукашенко?

14.12.2019 16:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Перечисляем кандидатов на увольнение среди высокопоставленных чиновников.

Засиделись. Кому в ближайший год стоит опасаться отставки по решению Лукашенко?
В обзоре UDF.BY перечисляет чиновников, которым может грозить отставка в ближайший год – уже с конца уходящего 2019-го.


Губернаторы: Шерстнев, Лис, Кравцов


В текущем году Лукашенко сменил губернаторов в трех областях. Гомельщиной теперь руководит Геннадий Соловей, Могилевщиной – Леонид Заяц, Минщиной – Александр Турчин. Логично предположить, что не за горами отставка губернаторов других областей.

Недавно от руководителя страны вновь досталось верхушке Витебского облисполкома:

«Вы бесхозяйственно, безалаберно работаете. Отвратительно. Так не должны работать».


Губернатору Николаю Шерстневу отставку прочат давно – Лукашенко высказал к нему кучу претензий. По всей видимости, до увольнения пока не дошло только потому, что Витебщина исторически является отстающим в сельском хозяйстве регионом.



Упреков в адрес руководителей Брестчины и Гродненщены Анатолия Лиса и Владимира Кравцова меньше, но они тоже засиделись на своих должностях (5 и 6 лет), а Лукашенко любит ротацию кадров.



Премьер-министр Румас


Эксперты не исключают, что Сергей Румас может быть отправлен в отставку после президентских выборов в августе следующего года, после которых Лукашенко нередко меняет правительство.


Фото: pressball.by

Пока премьер впечатлить результатам руководителя страны не смог. Но время еще есть.

Министры: Карпенко и Ковальчук


Претензий у руководителя страны к работе министра образования – выше крыши. В октябре Лукашенко заявил, что в белорусском образовании бардак, и, если это не будет исправлено, то скоро у министерства образования будет новый глава.


Фото: tut.by

Бывший проректор ЕГУ, профессор Владимир Дунаев в комментарии UDF.BY даже назвал месяц, когда Игоря Карпенко могут отправить в отставку: Лукашенко любит увольнять министров образования в конце декабря.

У министра спорта Сергея Ковальчука переживаний должно быть чуть меньше: Лукашенко готов уволить его летом следующего года в случае неудовлетворительных результатов на Олимпиаде в Токио. О чем сообщил на недавнем совещании.


Фото: mst.by


Правоохранители и силовики: Конюк, Носкевич, Швед, Вакульчик, Лукашенко и Анфимов


Летом Лукашенко устроил разнос правоохранителям, но решил взять паузу, чтобы обдумать увольнения руководителей ведомств.

Генпрокурор Александр Конюк услышал от Лукашенко такие слова:

«Я с генеральным прокурором буду разбираться, почему он так «надзирает» за уголовными делами и за соблюдением закона. Это не дело. Мы к людям должны относиться по-человечески».



Фото: tut.by

С учетом того, что Конюк на своей должности аж 8 лет, к отставке он должен быть готов.

Досталось и председателю Следственного комитета Ивану Носкевичу. Особенно за дело главного инженера МЗКТ.


Фото: belta.by

Для справки: Носкевич на своей должности работает четыре года – его предшественники задерживались на меньшие сроки.

Попал летом под огонь критики и Государственный комитет судебных экспертиз. В КГБ его сотрудников обвинили в фактической фальсификации следов совершения преступлений. С момента основания в 2013 году Государственным комитетом судебных экспертиз руководит Андрей Швед. По всей видимости, его время на этом посту подходит к концу.


Фото: ctv.by

Председатель КГБ Валерий Вакульчик в этом ряду выделяется – его работой Лукашенко доволен. Но дело в том, что он на своим посту слишком уж укрепился. В текущем году Комитет госбезопасности добрался до заместителя госсекретаря Совбеза Андрея Втюрина, а зам Вакульчика Игорь Сергеенко стал руководителем Администрации президента.


В такой ситуации Лукашенко может посчитать, что после 7 лет во главе КГБ Вакульчику пора поручить новый участок работы.

Также руководитель страны доволен и работой своего старшего сына на должности помощника президента по национальной безопасности. Но утвердив его осенью первым вице-президентом НОК, Лукашенко сообщил, что будет думать, стоит ли сыну Виктору совмещать два поста.


Фото: sputnik.by

В случае масштабных перестановок среди правоохранителей и силовиков может грозить отставка и председателю Комитета госконтроля Леониду Анфимову. Заметными результатами он похвастаться не может. В текущем году Лукашенко раздраженно заявил Анфимову:

«Вы, наверное, до выборов тянете. Наверное, собрались с Румасом уходить. Так не надо тянуть – уходите сейчас!»
 
 
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Перечисляем кандидатов на увольнение среди высокопоставленных чиновников.
 
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