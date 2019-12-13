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Питбуль напал на 25-летнего жителя Бреста и откусил ему половой орган

14.12.2019 17:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Питбуль напал на 25-летнего жителя Бреста и откусил ему половой орган
Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел вечером 26 октября в Бресте. На 25-летнего молодого человека напала собака и укусила в область паха. Владелец собаки пытался ее остановить, но питбультерьер не послушался хозяина, передает «Виртуальный Брест».

Питбуль напал на 25-летнего жителя Бреста и откусил ему половой орган «Она не кусается!» Нужен ли «доброй» собаке поводок?

В результате происшествия парню были причинены телесные повреждения. Медработники сделали молодому человеку операцию и вернули орган на место.

Сейчас правоохранители разыскивают хозяина собаки. Приметы мужчины, который гулял с собакой - 40-45 лет, рост около 180 см, плотного телосложения, был одет в черные штаны, куртку темного цвета (возможно, с капюшоном) и туфли. Собака пепельного окраса (светлая).

 
Теги: Брест
 
 
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Инцидент произошел 26 октября. Сейчас владельца собаки разыскивают правоохранители.
 
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