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Белорусский биатлонист выиграл гонку на Кубке IBU
Источник материала: Tut.by
Белорусский биатлонист Максим Воробей выиграл спринтерскую на этапе Кубка IBU в Австрии.
Воробей не допустил ни одного промаха и на 3,7 секунды опередил норвежца Фредрика Йесбакка (0+0).
Бронзу выиграл россиянин Александр Поварницын (0+0).
Виктор Кривко (0+0) стал 11-м, Егор Казаринов (1+3) — 15-м, Дмитрий Лазовский (1+1) — 25-м.
Кубок IBU — второй по престижности биатлонный кубок в мире, на котором выступает ближайший резерв национальных сборных.
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Белорусский биатлонист Максим Воробей выиграл спринтерскую на этапе Кубка IBU в Австрии.
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