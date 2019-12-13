Белорусский биатлонист выиграл гонку на Кубке IBU

Источник материала: Tut.by

Белорусский биатлонист Максим Воробей выиграл спринтерскую на этапе Кубка IBU в Австрии.



Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

Воробей не допустил ни одного промаха и на 3,7 секунды опередил норвежца Фредрика Йесбакка (0+0).

Бронзу выиграл россиянин Александр Поварницын (0+0).

Виктор Кривко (0+0) стал 11-м, Егор Казаринов (1+3) — 15-м, Дмитрий Лазовский (1+1) — 25-м.

Кубок IBU — второй по престижности биатлонный кубок в мире, на котором выступает ближайший резерв национальных сборных.