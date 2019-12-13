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Во время пожара в наркологическом диспансере в Тюмени погиб человек

14.12.2019 16:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Пожар в наркологическом диспансере в Тюмени. Один человек погиб, еще 12 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время пожара в наркологическом диспансере в Тюмени погиб человек

Все они доставлены в больницу с диагнозом отравление продуктами горения. Медсестра, выводившая пациентов из горящего здания, находится в тяжелом состоянии в ожоговом отделении.

Во время пожара в наркологическом диспансере в Тюмени погиб человек

По предварительной информации, пожар произошел из-за нарушения режима одним из пациентов. Сигнал о возгорании поступил в час ночи. Прибывшие спасатели эвакуировали около 120 человек.

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Новости России. Пожар в наркологическом диспансере в Тюмени. Один человек погиб, еще 12 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все они доставлены...
 
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