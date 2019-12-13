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Власти КНДР провели крупное испытание на полигоне Сохэ
Источник материала: СТВ
Новости КНДР. О подробностях не сообщается, однако местные информагентства отмечают, что оно носило «крайне важный» характер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
8 декабря власти народной республики сообщили об успешном проведении еще одного испытания на космодроме в районе Тончхан-ни. Предполагается, что там был испытан ракетный двигатель. Это первый подобный тест с момента начала переговоров Пхеньяна и Вашингтона о денуклеаризации Корейского полуострова в 2018 году.
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Новости КНДР. О подробностях не сообщается, однако местные информагентства отмечают, что оно носило «крайне важный» характер, сообщили в программе Новости «24...
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