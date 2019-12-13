В подушечках собачьих лап разглядели маленьких коал. И теперь все фотографируют лапки

Источник материала:
Tut.by
Пользователь твиттера 41Strange обнаружил, что перевернутые лапы собак внешне напоминают маленьких коал. Большая подушечка похожа на голову коалы, остальные четыре — на его лапы.
Dog paws look like tiny Koalas
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В подушечках собачьих лап разглядели маленьких коал. И теперь все фотографируют лапкиПользователь твиттера обнаружил, что перевернутые лапы собак внешне напоминают маленьких коал. Большая подушечка похожа на голову коалы, остальные четыре - на его...
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Dog paws look like tiny Koalas
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