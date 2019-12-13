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В подушечках собачьих лап разглядели маленьких коал. И теперь все фотографируют лапки

14.12.2019 18:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пользователь твиттера 41Strange обнаружил, что перевернутые лапы собак внешне напоминают маленьких коал. Большая подушечка похожа на голову коалы, остальные четыре — на его лапы.

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