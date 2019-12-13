Босс «Минска» не понимает логику руководства АБФФ

Минское «Динамо» по-прежнему ищет инвестора, но пока принадлежит Мингорисполкому. Точно так же, как и футбольный клуб «Минск». Однако регламент АБФФ запрещает выступление в высшей лиге двух команд, принадлежащих одному владельцу. Как в такой ситуации поступить? О способе решения вопроса высказался глава АБФФ Владимир Базанов: «горожан» просто опустить в первую лигу, так как они завершили сезон-2019 ниже в таблице, чем «Динамо»: на девятой строке против четвертой у «бело-голубых».





«Трибуне» свою точку зрения по поводу дальнейшей судьбы клуба. Естественно, такое заявление Базанова не оставило равнодушным председателя правления «Минска» Игоря Шлойдо. И функционер высказалсвою точку зрения по поводу дальнейшей судьбы клуба.





– Исходя из названия нашего клуба, следует, что мы – государственное учреждение, мы подчиняемся Мингорисполкому. И он вправе решать судьбу своих клубов. Если сегодня горисполкому принадлежит «Минск» и «Динамо», там решат, кому быть, кому не быть в высшей лиге. Там, считаю, сидят ответственные люди, грамотные, и они определят, где и кому играть. И мы подчинимся решению властей. Мы готовы к любому исходу.





Естественно, у нас есть свое мнение. «Минск» занял девятое место в честной борьбе, ничего не нарушая. Наш клуб – один из немногих в Беларуси, который за последние годы очень многое дал нашему футбол, поставляет игроков в ведущие команды страны. И в БАТЭ есть наши воспитанники, и в брестском «Динамо», и в минском. В последнее время играют футболисты «Минска» за национальную сборную Беларуси. В этом году выступили Бахар и Шевченко. Уверен, и федерация не хочет терять клуб, который в последнее время регулярно поставляет талантливых футболистов.





В любом случае, касаемо заявления главы АБФФ, судьбу и «Минска», и «Динамо» будет и должно решать руководство города. И это правильно, считаю. Не федерация должна определять, как нам жить и где играть. В АБФФ есть регламент, пусть следуют согласно ему. А остальное определяет владелец клуба – Мингорисполком.





– Согласно регламенту, в данной ситуации «Минск» не в выигрышном положении.





– Да, исходя из регламента. Но во всех вопросах жизнедеятельности мы подчиняемся Минскому городскому исполнительному комитету. Он наш хозяин, он нас содержит. Как примут там решение, так «Минск» и поступит. В первую – в первую. Не играть вообще – не будем играть. Останемся в высшей лиге – будем выступать в высшей.









– Если вас обязуют перейти в первую лигу, не будете отстаивать свою позицию?





– Есть хозяин клуба, который и примет решение, кому – «Минску» или «Динамо» – играть в высшей лиге.





– «Горожане» подчинятся любому решению столичных властей?





– А как я могу не подчиниться? Обязательно. Я же не какая-то частная контора. Мы – государственная организация. Уверен, в Мингорисполкоме спросят наше мнение, видение ситуации. Там работают грамотные ответственные люди, которые примут взвешенное решение.





– В такой ситуации определенные козыри есть и у «Динамо», и у «Минска». «Динамо» – это флагман, борется за медали, выступает в еврокубках. Но «Минск» воспитывает молодых перспективных игроков. Что важнее?





– Наверное, и то, и другое. Важно защищать честь страны на достаточно высоком уровне, но делать это тяжело, не имея подпитки в лице талантливых молодых футболистов. Так что и вектор, избранный «Минском», тоже очень важен. Я за то, чтобы «Динамо» жило, процветало и радовало своих болельщиков. По белорусским меркам, у них большая армия поклонников. Этот клуб нужен. Но нужен сегодня и «Минск». Наш клуб за время, что играет в высшей лиге, сделал очень многое. Мы играем честно, своими воспитанниками. Занимаем в белорусском футболе определенную нишу и свои задачи выполняем. Уверен, оба клуба должны играть в высшей лиге.





– Но регламент этого не позволяет…





– Значит, наверное, нужно менять регламент, находить другие выходы из ситуации. Но закрыть клуб или отправить его в другую лигу – это самый простой вариант.





– «Динамо» сейчас ищет инвестора. Вы надеетесь, что клуб найдет его и вопрос перевода «Минска» в первую лигу отпадет?





– Пусть, конечно, найдет клуб себе хорошего мощного спонсора, который поднимет «Динамо» на новые высоты. Я не против. В чемпионате мы конкуренты, но все равно ставим перед собой разные задачи. Мы не боремся за медали, не стремимся свергнуть чемпиона. Может, когда-нибудь и задумаемся об этом. Но не сейчас. А минское «Динамо» всегда ставит такие задачи – стать чемпионом. Мы не против этого. Да и нельзя лишать болельщиков удовольствия следить за «Динамо», за «Минском». Это самое главное.





– Представим такую ситуацию. «Динамо» не находит инвестора и остается под крылом Мингорисполкома. «Минск» опускается в первую лигу. И в таком случае не имеет права возвращаться в высшую?





– Видите, один вопрос цепляет другой. Мы будем играть в первой лиге, и я буду умышленно ребят ориентировать на место, не позволяющее выйти в элиту. А вдруг у нас будет команда, которая способна будет сражаться за первое место? Но чтобы не было казусов, мне что, нужно говорить игрокам, чтобы они не побеждали в том или ином матче? Мы умышленно уступим – чемпионом станет другой коллектив. Незаслуженно. Или мы должны играть вне зачета? Как к нам будут относиться? Так мы вне зачета можем и потренироваться.