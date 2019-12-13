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Крутой поворот в карьере. «Пока искал "работу мечты", был грузчиком, ведь жена сидела в декрете»

14.12.2019 19:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Получил образование, начал искать работу, но все хотят специалиста с опытом», — так наш 27-летний читатель Вадим описывает поиски первой работы. Как от техника-строителя он добрался до инженера на мясокомбинате с заветной зарплатой «попиццот» он рассказал в рамках конкурса FINANCE.TUT.BY «Крутой поворот в карьере».


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

«Стоял весь в бетоне, когда мне позвонили с новой работы»

— Началось все в 2012 году, когда я окончил УО «Брестский государственный политехнический колледж» и получил свой первый диплом средне-специального образования и квалификацию «техник-строитель». Тогда я был полон энтузиазма и считал, что передо мной открываются безграничные возможности и финансовая самостоятельность. Получал я образование на платной основе и по этому был освобожден от распределения. Сразу было принято решение не останавливаться на достигнутом и сдавать ЦТ, дабы получать высшее образование и подал документы на заочную форму получения образования в БНТУ на факультет «Промышленная теплоэнергетика», где на данный момент обучаюсь на последнем курсе.

В этом же 2012 году начались активные поиски работы. Зная, что с данной квалификацией можно работать мастером, стал шерстить вакансии именно данного типа. Но суровые жизненные реалии оказались неблагосклонны по отношению ко мне, так как все работодатели хотят специалиста с опытом работы, но где его взять? Парадокс.

До 31 декабря вы еще можете прислать свою история на наш конкурс «Крутой поворот в карьере». Если вы когда-то резко меняли место работы и сферу деятельности, это точно для вас! Напомним, что автор истории, за которую проголосуют читатели, получит приз — 300 рублей.

Но я не отчаивался, хотя настроение уже было не столь оптимистичным, столкнувшись с суровой правдой жизни. Так наткнувшись на очередную вакансию «мастера-строителя» на одном из заводов в Березовском районе Брестской области (а жил я с родителями в деревне в 10-и км от райцентра), предложили приехать «поговорить». В ходе беседы мне предложили поработать «рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений», дабы немного поднабраться опыта. Деваться уже было некуда — пришел счет оплаты первого полугодия за обучение. Так появилась первая запись в моей трудовой. Работа моя заключалась в текущем ремонте: там подмазать, там подкрасить, там пол отремонтировать и т.п.). Не скажу чтобы мне это прям нравилось, но душу грело обещание руководства, что это временно. В денежном эквиваленте было немного (точно не помню, но где-то до 300 рублей нынешними деньгами).

Отработав около 9 месяцев я узнал, что в БТИ в райцентре требуется специалист технической инвентаризации на время декретного отпуска. Долго не раздумывая, я взял отгул и поехал туда, узнать все подробности. Главным требование там оказалось знание и умение работать в AutoCAD (спасибо педагогам БГПК, за то что научили). Спустя где-то две недели, как сейчас помню: «заливали бетон и интенсивно подавали его лопатами к месту заливки, зазвонил телефон, я весь уставший и „по уши“ в бетонной смеси не хотел отвечать на звонок, но что-то подсказывало что нужно ответить». Каково было мое удивление, когда в трубку мне сказали: «Видимо звезды сошлись на Вас, ждем, приходите устраиваться!». Радости не было предела.

Так в моей трудовой гордо прорисовалась должность «техник без категории» и я стал сотрудником агентства по государственной регистрации и земельному кадастру. Работа заключалась в обмерах зданий и сооружений и составление планов и технических паспортов в электронном варианте. Оплата производилась сдельная, процент от количества выполненных заказов (у меня в среднем выходило около 600 рублей). Было очень интересно, так как это уже был совершенно новый уровень. Так я отработал около 2-ух лет пока не случилось то, с чем сталкивается каждый молодой человек в возрасте до 27 лет — служба в вооруженных силах Республики Беларусь. Это тоже был «Крутой поворот» в моей жизни!) Новая точка отсчета (до сих пор я выделяю два этапа в своей жизни: до службы и после).

«Чтобы передать, как работать на полях во время уборки, не хватит никаких слов»


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Так прошло 1,5 года. На «гражданке» меня ждал поиск новой работы (т.к. работал я на «декретном месте»). Первым делом я восстановился на учебу, т.к. на период службы предоставляют академический отпуск и опять столкнулся с проблемой финансового положения (необходимо было заплатить за обучение). На первое время оставались еще кое-какие сбережение, отложенные до армии. Забыл еще об одном «Крутом повороте»! Будучи в армии, я познакомился с девушкой (в настоящее время моя любимая жена и мама нашего замечательного сына) и через пару дней после «дембеля» переехал жить к ней в соседний райцентр. Спустя несколько дней активных безуспешных поисков вакансий я понял, что необходимо немного «снизить планку» и выбирать из того что есть. Так как в армии были открыты «С» и «Е» категории, то мой выбор пал на вакансию водителя в одно из сельхозпредприятий. Звонить я не стал, а сразу поехал туда. Там мне сказали, что вакансия не актуальна, и предложили поработать помощником комбайнера на период уборки. Долго я не раздумывал, т.к. материальное положение стремительно близилось к нулю, и согласился. Этот «Крутой поворот» напоминал сюжет какого-то старого советского фильма про поднятие целины, когда молодой амбициозный парень после фронта приходит работать в колхоз.

Так в моей трудовой красовалась запись «слесарь по ремонту с/х техники». Для того, чтобы передать, как работать на полях во время уборки, не хватит никаких слов, красноречий и фразеологизмов, но в вкратце все было примерно так: подъем начинался в 5 утра, к шести я уже был на месте и подготавливал технику (а она была отнюдь не в идеальном состоянии) к выходу в поле: продувал фильтра, радиатор, смазывал все узлы и механизмы и т.п. Как только сходила роса, сразу отправлялись в поле. На весь период уборки (3 месяца я там работал) я абсолютно забыл про выходные. Было в радость, если шел дождь, тогда я знал, что это будет мой выходной), хотя даже в это время приходилось ремонтировать технику. Помню даже у брата в этот период была свадьба, а я на нее попал только после интенсивной работы в поле. Заканчивался мой рабочий день к 11 часам вечера. От меня всегда «штырило» дизельным топливом, а руки не отмывались от мазута. Но сейчас это вспоминается очень весело, даже немного ностальгирую. Зарплата была далеко не высокая, так как техника всегда ломалась и была далеко не новой, получал я около 700 рублей.

«В армию годен, а в пожарные — нет»

Отработав уборочную, я опять отправился в плавание по бескрайним простором работодателей.

Поиски продолжались безуспешно, и тут я решил пойти в пожарные. Когда я пришел узнать в МЧС по поводу вакансии, узнав обо мне, что за плечами срочная служба в ВСРБ мне сразу вручили направление на медкомиссию. Каково было мое разочарование, когда я был не годен по состоянию здоровья!

После всего этого все-таки была найдена заветная вакансия «мастер»! Отработал я там ровно год и ушел по соглашению сторон, так как меня совершенно не устраивала моя заработная плата.

В этот момент у меня уже была жена, мы с ней ждали нашего ребенка, и я как ответственный мужчина не мог позволить семье сидеть без денег. Пришлось работать почти полгода грузчиком, пока мое резюме искала своего работодателя на просторах «РАБОТА.TUT.BY». И спустя время, мне позвонили из крупного мясоперерабатывающего предприятия и предложили попробовать свои силы в инженерной должности. Все было очень хорошо, но для реализации этой вакансии необходимо было переехать 60 км, найти жилье и сменить место жительства, а за плечами жена и ребенок, которому и года нет. На этом этапе очень поддержали супруга и родные! Мы стремительно арендовали жилье в новом месте и начали обустраиваться. На вопрос финансовый я всем отвечаю так: «по 500 выходит!)»

Так и по сей день я тружусь в этом крупном предприятии и не поверите, меня все полностью устраивает.

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