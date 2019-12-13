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Белорус выиграл спринтерскую гонку на 10 км на этапе Кубка ИБУ в Риднау

14.12.2019 20:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В спринтерской в рамках этапа Кубка ИБУ в Риднау белорус Максим Воробей занял первое место при точной стрельбе, передает pressball.by.

Представитель сборной Беларуси Егор Казаринов показал абсолютно лучшую лыжную скорость среди всех 123 участников спринта.

Мужчины. Спринт. 10 км

1. М.ВОРОБЕЙ (Беларусь) 26.19,3 (0-0)

2. Ф.Гьесбакк (Норвегия) +3,7 (0-0)

3. А.Поварницын (Россия) +5,9 (0-0)

…12. В.КРИВКО +45,6 (0-0)

…15. Е.КАЗАРИНОВ +1.33,4 (1-3)

…25. Д.ЛАЗОВСКИЙ +1.33,4 (1-1)

Всего стартовали 123 участника.
 
 
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В спринтерской в рамках этапа Кубка ИБУ в Риднау белорус Максим Воробей занял первое место при точной стрельбе, передает pressball.by.
 
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