В Мирском замке открылся рождественский сезон

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Зажжение огней – ежегодное мероприятие, открывающее рождественский сезон в Мирском замке. Невозможно представить себе весёлые зимние праздники без присутствия главной героини – новогодней ёлки. По традиции её устанавливают в центре внутреннего замкового дворика и украшают шарами и иллюминацией.

В этом году торжественное зажжение рождественских огней проходило 14 декабря.





Князь и княгиня поприветствовали гостей, а начало мероприятия было отмечено выстрелом из пушки.

Затем все присутствующие хором произнесли слова «Ёлочка, зажгись!», и замковый дворик в тот же миг засверкал множеством праздничных огней. После этого хозяева замка пригласили всех гостей станцевать замечательный средневековый танец. Называется он просто и красиво – «Маразуля», и был выбран не случайно.





Особенностью танца является постоянное ускорение движений. Именно так наши предки стремились побороть зимнюю стужу и как следует согреться. Все участники праздника от мала до велика с удовольствием станцевали «Маразулю». Особенно понравился этот танец учащимся Проскурнянской средней школы Жлобинского района, которые в этот день приехали на экскурсию в Мирский замок. По окончании мероприятия все дети получили из рук князя и княгини памятные сувениры.





Ольга НОВИЦКАЯ, заместитель директора учреждения «Замковый комплекс «Мир»