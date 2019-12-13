Источник материала: Новости Волковыска

Правительство Беларуси увеличило квоты на производство водки и ликеро-водочных изделий. Речь идет о продукции, которая будет реализована внутри страны.

Изменение квоты на производство в этом году водки и ликеро-водочных изделий предусмотрено постановлением Совмина от 12 декабря 2019 г. № 857, которое 14 декабря опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно решению белорусского правительства, квота на производство алкогольной продукции, которая предназначена для реализации в пределах страны, увеличена с 10,868 млн декалитров до 11,246 млн декалитров.

В частности, правительство увеличило квоту на производство крепкого алкоголя для города Минска и концерна «Белгоспищепром» с 1584 до 1734 и с 6520 до 6748 тыс. декалитров соответственно.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.