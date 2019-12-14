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Ведьма. 55-летняя актриса выложила фото в бикини и поразила своих фанатов
Источник материала: Tut.by
Американская актриса Тери Хэтчер, более известная по роли Сьюзан Майер в телесериале «Отчаянные домохозяйки», выложила фотографию, на которой позирует в бикини.
На снимке 55-летняя Хэтчер стоит лицом к камере в коричневом раздельном купальнике, демонстрируя накачанное тело. В описании актриса подробно рассказала о своем спортивном режиме. Она также отметила, что запечатлена без макияжа, а на фото нет ни фотошопа, ни фильтров.
Публикация собрала более 30 тысяч лайков: фанатов удивила молодость и стройность знаменитости. «Спасибо тебе. Мне только что исполнилось 54. Ты вдохновляешь всех, кому больше 50. Как тебе удается быть такой же красивой, как в 30? Я навсегда твоя фанатка», «Ничего себе! Такая естественная и прекрасная!», «Тебе правда 55? Я в шоке от того, как молодо ты выглядишь», — писали некоторые из них в комментариях.
В ноябре, на День благодарения, откровенной фотографией поделилась еще одна актриса. 54-летняя
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Американская актриса Тери Хэтчер, более известная по роли Сьюзан Майер в телесериале «Отчаянные домохозяйки», выложила фотографию, на которой позирует в бикини
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