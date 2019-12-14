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Медики: в Беларуси растет уровень травматизма

15.12.2019 08:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уровень травматизма в Беларуси растет на протяжении последних 5 лет, сообщил на пресс-конференции в Минске заместитель директора ГУ "РНПЦ травматологии и ортопедии" Александр Линов.

"В течение последних 5 лет уровень травматизма в Беларуси характеризуется невысоким, но непрерывным ростом", - заявил он.

Так, если в 2014 году первичная заболеваемость по классу травм и отравлений составляла 7 219,6 на 100 тыс населения, то в 2018-м зарегистрировано увеличение ро данному классу заболеваний на 1,7%, пишет interfax.by. Данная тенденция касается как взрослого населения, так и детей, травмы которых выросли на 1,9%.

В структуре травм больше всего случаев приходится на травмы конечностей - 67,7%.

Говоря о причинах повышения травматизма, медики отмечают меняющийся образ жизни взрослых и детей.



"Возникает больше возможностей активно отдыхать: это и тюбинги, и дайвинг, есть даже такой вид травм как укусы ядовитых животных - ядовитых рыб, змей, медуз. Образ жизни, поведение людей при обилии возможностей меняются. И это дает возможность для роста травм", - отметил Линов.


По регионам республики в 2018 году самый высокий травматизм регистрировался в Минске (9 609,5 на 100 тыс населения), Могилевской области (7 704,6 на 100 тыс) и Минской области (7 497,9 на 100 тыс).

Между тем, согласно официальной статистике, более 99% травм взрослого населения не связано с производством.
 
Теги: Минск
 
 
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Уровень травматизма в Беларуси растет на протяжении последних 5 лет, сообщил на пресс-конференции в Минске заместитель директора ГУ "РНПЦ травматологии и...
 
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