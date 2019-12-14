Девушка из США похудела в два раза и ее мотивация удивительна: она боялась стать интернет-мемом

Источник материала: Tut.by

Жительница США похудела в два раза, но ее мотивация уникальна: она боялась, что однажды станет интернет-мемом из-за своего лишнего веса. Девушка часто слышала насмешки в свой адрес и видела, как незнакомцы фотографируют ее на телефон. Все это привело к тому, что у женщниы развилась паранойя, так что она решила похудеть во что бы то ни стало.

Меган МакКормак из штата Оклахома, США, сбросила половину веса, когда стала замечать, что незнакомцы обсуждают ее за спиной и смеются вслед, пишет Unilad . Работая менеджером аптеки, девушка не следила за своим питанием и предпочитала фастфуд здоровой пище. Все это привело к тому, что она стала стремительно набирать вес.





Первый тревожный звоночек прозвенел для Меган, когда она не вместилась в кресло самолета. Американка сейчас вспоминает, что в тот момент над ней тихо смеялись почти все пассажиры и снимали происходящее на мобильные телефоны. Однако, по словам МакКормак, это еще не самый обидный случай, который заставил ее краснеть.

Однажды дети Меган спросили, почему она ни разу не сводила их в парк аттракционов, о котором они уже давно мечтают. Мама не нашла ответа на этот вопрос, но в глубине душе понимала, что боится появляться на людях из-за лишнего веса и страха быть сфотографированной. И именно в этот момент американка поняла, что ей нужно изменить свою жизнь.