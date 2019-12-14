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Во Франции обесточены тысячи домов, есть жертвы

15.12.2019 09:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Еще пятеро человек пострадали от деревьев, упавших на автомобили Власти эвакуировали около 600 человек из департамента Ланды в качестве меры предосторожности.


Фото: channelnewsasia.com

Во Франции в регионе Новая Аквитания из-за непогоды погибли два человека, обесточены 40 тысяч домов. Об этом сообщает DW.

Еще пятеро человек пострадали от деревьев, упавших на автомобили. Власти эвакуировали около 600 человек из департамента Ланды еще 13 декабря в качестве меры предосторожности.

Как заявили в компании-поставщика электричества Enedis, из-за штормовых ветров около 40 тысячи французских домохозяйств остаются без электроэнергии. Затронуты также регионы Нормандия и Окситания. В 11 департаментах сохраняется повышенный - оранжевый - уровень опасности.


Над устранением проблемы работают около 2000 специалистов. Сейчас электроснабжение удалось восстановить в 15 000 пострадавших домохозяйств.

Также известно, что оползни и наводнения временно отрезали доступ к горнолыжным станциям на курортах Гуретт и Артуст в департаменте Атлантические Пиренеи. В некоторых районах вода поднимается на 30 см в час, отмечают метеорологи, пишет korrespondent.net

Напомним, из-за непогоды в Африке погибли сотни людей. Продолжительные осадки спровоцировали наводнения и оползни, в результате которых в Кении погибли 132 человека, в Танзании - более 50, а в Бурунди - 38.
 
 
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Еще пятеро человек пострадали от деревьев, упавших на автомобили Власти эвакуировали около 600 человек из департамента Ланды в качестве меры предосторожности.
 
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