Во Франции обесточены тысячи домов, есть жертвы

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сообщает DW. Во Франции в регионе Новая Аквитания из-за непогоды погибли два человека, обесточены 40 тысяч домов. Об этомDW.





Еще пятеро человек пострадали от деревьев, упавших на автомобили. Власти эвакуировали около 600 человек из департамента Ланды еще 13 декабря в качестве меры предосторожности.





Как заявили в компании-поставщика электричества Enedis, из-за штормовых ветров около 40 тысячи французских домохозяйств остаются без электроэнергии. Затронуты также регионы Нормандия и Окситания. В 11 департаментах сохраняется повышенный - оранжевый - уровень опасности.









Над устранением проблемы работают около 2000 специалистов. Сейчас электроснабжение удалось восстановить в 15 000 пострадавших домохозяйств.





korrespondent.net Также известно, что оползни и наводнения временно отрезали доступ к горнолыжным станциям на курортах Гуретт и Артуст в департаменте Атлантические Пиренеи. В некоторых районах вода поднимается на 30 см в час, отмечают метеорологи, пишет





Напомним, из-за непогоды в Африке погибли сотни людей. Продолжительные осадки спровоцировали наводнения и оползни, в результате которых в Кении погибли 132 человека, в Танзании - более 50, а в Бурунди - 38.



