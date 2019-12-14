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Список дня: лучшие клипы десятилетия на YouTube

15.12.2019 11:46 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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YouTube подвел итоги десятилетия и привел свой список лучших (то есть самых просматриваемых) музыкальных клипов с 2010 года. Вот, как он выглядит.

Первое место занял клип на песню пуэрториканского музыканта Луиса Фонси «Despacito», который тот записал совместно с вокалистом Дэдди Янки. Видео просмотрели 6,5 миллиарда раз.

Второе место – клип на песню британского исполнителя Эда Ширана Shape Of You. Число просмотров: 4,5 миллиарда. Более того, Ширан – единственный, кто попал в этот список дважды. На десятой строчке оказался его клип Thinking Out Loud, который просмотрели 2,8 миллиарда раз.

Третье место – дуэт Уиза Халифы и Чарли Пута с клипом на песню See You Again. Число просмотров: 4,3 миллиарда.

В рейтинг также вошли:

Mark Ronson – Uptown Funk (ft. Bruno Mars):

Psy – Gangnam Style:

Justin Bieber – Sorry:

Maroon 5 – Sugar:

Katy Perry – Roar:

OneRepublic – Counting Stars:

 
 
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YouTube подвел итоги десятилетия и привел свой список лучших (то есть самых просматриваемых) музыкальных клипов с 2010 года. Вот, как он выглядит. Первое место...
 
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