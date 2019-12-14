Лотерея от ангела. В Бресте открыли «Рождественский вернисаж»

Источник материала: Виртуальный Брест

Художественную выставку «Рождественский вернисаж» Союза художников и мастеров центра «Белкультуры» открыли в отеле «Эрмитаж».





На ней представлено около сорока полотен, как опытных, так и начинающих мастеров кисти. Красоты берестейской и не только земли показаны через заснеженный лес, поля, дороги, архитектуру.





«Вечера на хуторе близ Диканьки», «Рождество. Портрет. Богдана Липского», «Ангел», «Ночь перед Рождеством», «Зимний лес», «Солнце в лесу» и многие другие произведения создают атмосферу приближающихся праздников.





Особым настроением и верой в волшебство привлекают батлейка, куклы, снеговики и другие игрушки, сделанные руками мастеров.