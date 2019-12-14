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Частное дело: житель Жодино вот уже как два месяца оставил 50 человек без воды

15.12.2019 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Житель Жодино второй месяц не пускает в свою квартиру работников коммунальных служб заменить трубы, из-за чего около 50 человек остаются без горячей воды.

Об этом первому заместителю председателя Миноблисполкома Игорю Макару сообщила 14 декабря во время прямой телефонной линии горожанка Елена Владимировна, пишет mlyn.by

Дом № 7 на улице Чапаева — двухэтажный, на 12 квартир. В нем нет подвала. В связи с этим разводка труб находится под полом на первом этаже.

— Во время капитального ремонта обнаружили течь в одной из труб, поэтому горячую воду перекрыли. Чтобы заменить трубу, необходимо разрушить пол на кухне в одной из квартир. Хозяин против, так как недавно сделал там дорогостоящий ремонт. Отсутствие горячей воды во всем доме этого молодого человека не беспокоит, ведь он установил у себя бойлер, — говорит Елена Владимировна.

Со слов жительницы Жодино, уже состоялось два суда, на которых рассматривался вопрос о штрафных санкциях по отношению к несговорчивому соседу. Оба — безрезультатно. Также Елена Владимировна, отметила, что в других квартирах на первом этаже дома на ул. Чапаева раньше возникали проблемы с трубами, однако хозяева не упирались, а позволяли сломать свой пол. После замены труб им все восстанавливали.

— Мы не желаем никому зла, штрафов каких-то. Мы просто хотим, чтобы наконец включили горячую воду, — подытожила заявительница.

Игорь Макар поручил взять ситуацию на контроль председателю Жодинского городского исполнительного комитета Дмитрию Заблоцкому, начальнику главного управления юстиции облисполкома Александру Бачило и генеральному директору ГО «Жилищно-коммунальное хозяйство Минской области» Василию Шашку.

Дополнительно
Редакция МЛЫН.BY просит связаться с нами молодого человека из дома № 7 по электронной почте mlynby@mail.ru и рассказать свою позицию по данному вопросу.
 
 
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Житель Жодино второй месяц не пускает в свою квартиру работников коммунальных служб заменить трубы, из-за чего около 50 человек остаются без горячей воды.
 
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