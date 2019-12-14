|
«Раньше приходилось ездить в Боровляны или в Минск». Магазин «Евроопт» открылся в Острошицком Городке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Жителям Острошицкого Городка теперь будет доступен большой выбор продуктов и других необходимых в повседневной жизни товаров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В населённом пункте, где проживает почти 3 тысячи человек, торжественно открыли магазин «Евроопт». В Минском районе это 27-й торговый объект сети. А всего в компании работает почти 1000 магазинов «Евроопт», «Хит» и «Магия», среди них 150 – в сельской местности.
Новость о том, что в Острошицком Городке открывается «Евроопт», заставила жителей этого населённого пункта отбросить все дела и отправиться за покупками в новый магазин. Многие уже окрестили его местным торговым центром. Неудивительно, ведь магазины крупной сети – это широкий ассортимент, приемлемые цены и корпоративный уровень обслуживания. А такой сервис здесь ждали.
Иван Маркевич, заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета:
Что касается качества обслуживания, то сегодня главная задача, чтобы оно было лучше и лучше. И самое главное, сегодня должна быть ценовая гибкость – все товары, которые необходимы нашим гражданам, должны быть доступны по цене, и люди должны за это говорить огромное спасибо.
Открытие с размахом – это уже добрая традиция торговой сети «Евроопт». Новогоднее настроение создавали сразу два Деда Мороза, которые раздавали малышам конфеты.
Можно было угоститься и сладкой ватой. А музыкальным подарком жителям Острошицкого Городка стало выступление популярной белорусской певицы Ларисы Грибалёвой.
В самом же магазине есть всё необходимое – выпечка, мясо, рыба, молочные продукты, бакалея, напитки и, конечно, овощи и фрукты. Кстати, первых покупателей ждал розыгрыш денежных сертификатов и многочисленные подарки.
Сказочно! Хоть на родину возвращайся. Не хватало, не то слово. Едешь на родину – всё тащишь из города. Сейчас очень чисто, очень профессионально и красиво. Всей команде «Евроопт» большое спасибо!
Цены ниже, чем в других магазинах. Всё новое, всё очень удобно выставлено, очень много товара. Очень хороший магазин для Острошицкого Городка. Здесь такого магазина не хватало.
К Новому году жители Острошицкого Городка теперь точно смогут подготовиться без хлопот и дальних поездок за покупками. Теперь всё рядом, и не удивительно, что покупатели не могли сдержать улыбок.
Раньше приходилось ездить в Боровляны или в Минск. Сейчас всё дома – пешочком 5 минут пройти, и ты в магазине.
В соседних деревнях вообще ничего нету. У нас в деревне вообще закрыт. Так, конечно, нам одну остановку проехать, даже пешком пройти можно полкилометра – вообще прекрасно. Пришёл – всё взял.
Здесь, как и во всех торговых объектах сети «Евроопт», действует дисконтная программа «Е-плюс», а значит, покупатели могут не только получить скидку до 5 % от стоимости чека, но и принять участие в популярной игре «Удача в придачу!» И график работы удобный: с 9.00 до 22.00, без выходных и обеда.
Егор Хрусталев, руководитель пресс-службы торговой сети «Евроопт»:
Каждый день покупки в магазинах торговой сети «Евроопт» совершают более миллиона жителей Беларуси. И уже третий год по результатам премии «Народная марка» магазины «Евроопт» становятся лучшими во всех форматах – от небольших торговых объектов «у дома» до гипермаркетов. Что ж, с открытием нового магазина довольных покупателей у белорусского ретейлера стало еще больше!
* На правах рекламы
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Раньше приходилось ездить в Боровляны или в Минск». Магазин «Евроопт» открылся в Острошицком Городке
Новости Беларуси. Жителям Острошицкого Городка теперь будет доступен большой выбор продуктов и других необходимых в повседневной жизни товаров, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)