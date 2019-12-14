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«Здоровье нации в руках каждого из нас». Подробности разговора Александра Лукашенко с будущими медиками страны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На неделе Александр Лукашенко встретился с теми, кто уже совсем скоро самым непосредственным образом будет влиять на нашу продолжительность жизни и ее качество, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Будущие медики и их преподаватели собрались на встречу с главой государства в Белорусском государственном медуниверситете.
К общению через прямую видеотрансляцию подключились также медицинские вузы в Витебске, Гомеле и Гродно.
Главный месседж Президента уловил каждый: увеличить продолжительность и повысить качество жизни людей. Потому что именно это – один из основных приоритетов национальной политики в нашей стране. И именно от медицинских работников во многом зависит выполнение поставленной задачи.
Евгений Пустовой, корреспондент:
В здравоохранении, как в операционных лампах, отражены все недуги общества. А по состоянию медицины оценивают самочувствие всей страны. Конечно, если бы большинство белорусов находилось бы в такой форме, как, например, в субботу на льду 01-й, то за здоровье белорусов Президенту не надо было так переживать. А так глава государства постоянно колесит по медцентрам страны, а теперь вот добрался и до столичного меда.
Первые минуты общения в университете – как на приеме у врача общей практики – сразу вскрываются болячки нашего здравоохранения. Состояние зависит от образа жизни. В начале разгульных 90-х он был не очень. Фантомные боли ощущаем до сих пор. Меды тогда у молодежи не котировались, а потребность во врачах росла. Перекрыть ее до сих пор до конца не удалось, особенно на периферии. Панацея от дефицита – целевая подготовка. Специалиста растят для конкретного региона. За 10 лет – 10 тысяч человек. Но чтобы твоя фамилия попала в график приема врачей, уходит немало лет.
К уверенной походке по операционной хирург Михновец шел лет 10. Начинал с медбрата, фельдшера, поработал детским травматологом в областном центре. А в район переехал из-за любви к супруге и медицине.
Юрий Михновец, заведующий хирургическим отделением Каменецкой ЦРБ:
Теперь декабрист дорос до главного хирурга района. Кстати, приграничного района. Образно говоря, из окон Каменецкой ЦРБ видна Польша. Но в ЕС отсюда никто не уехал, хотя об оттоке врачей слышали. Тему особенно муссируют сейчас, муссируют за гонорары. Так это болячка или так – царапина – на теле нашей медицины? В стране 45 тысяч врачей, в год уезжает по сотне-полторы. Треть возвращается с багажом знаний и набитыми шишками.
Евгений Пустовой:
Александр Бич, главврач Минской городской гинекологической больницы, заслуженный врач Беларуси:
Многие истины всегда говорят так: хорошо там, где нас нет.
А Президент хочет сделать хорошо именно там, где мы есть. Поэтому года полтора назад потребовал обеспечить жильем врачей Боровлян – там же целый медгородок. Проект реализовали – теперь можно и в тираж. Плюс в 2020 году врачам на процентов 20 должны поднять зарплату.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
То же самое учитель, который должен нашему ребенку дать все, вложить в мозги то, что вообще невпихуемое, как в народе говорят – впихнуть ему в мозги. Мы от него это требуем. А что взамен? Поэтому главное для людей – это жилье. Это должно железно быть доведено и исполнено уже с будущего года.
Это задание правительству – на контроле у главы государства, Администрации Президента и уполномоченной Натальи Кочановой. А судя по тому, как глава Совета Республики пристально рассматривала в холле вуза фотографии, Наталья Ивановна не упустит исполнение поручения. Она же еще как женщина понимает: там, где строят жилье – создают семьи. А своя крыша над головой – залог закрепляемости молодых специалистов в небольших регионах. Хотя и так в 8 из 10 случаев молодые врачи остаются там, куда их посылает Родина.
Юрий Михновец:
Без наставничества в медицине точно никак. И даже симуляционные лаборатории не помогут. Новый корпус и его оснащение для столичного меда – поручение Президента. Но главу государства интересует еще одна тема. Как насчет мирового тренда – университетской клиники? Это когда образование, наука и оказание медпомощи – под одной крышей. Работаем над этим – убеждают главу государства.
Как работают – убедились и наши корреспонденты из Гродно. Именно здесь, что называется, студентов бросают с пар в бой. Здесь тебе и современные технологии, и опытные практикующие наставники.
Виталий Шишко, заместитель главврача по клинической работе Гродненской университетской клиники:
В стране сейчас четыре медуниверситета. Но для эксперимента выбрали именно Гродно – малую родину нынешнего министра здравоохранения. Вопрос, хотя коррупции в этом нет. Как и в том, чтобы сказать спасибо за лечение врачу. Это же не пачки «зелени» под ванной, что нашли у начальников в белых халатах. Нынешний руководитель Минздрава закупки сделал прозрачнее, да и сам долгое время жил в общежитии, будучи уже известным торакальным онкологом. Но вопрос Президента про династии, вернее, клановость, вызвал, что называется, волнение.
Среди тем на злобу дня – борьба с наркоманией.
Александр Лукашенко:
Живое и искреннее общение длилось больше двух часов. Президент даже от обеда отказался. А в аудиториях – лучшие студенты медвузов. Это, можно сказать, взаимная любовь к молодежи. Доступность – онлайн. С Гродно, Витебском и Гомелем был организован телемост. Такие же каналы общения теперь налаживают и во время сложных операций. Телемедицина и самое современное оборудование – это облик нашего здравоохранения. А впереди еще и модернизация системы.
Александр Лукашенко:
Владимир Караник, министр здравоохранения Республики Беларусь:
Евгений Пустовой:
Александр Бич:
Евгений Пустовой:
Анатолий Сикорский, ректор Белорусского государственного медицинского университета:
Как подтверждение слов ректора – просьба к Президенту от студента из Израиля. Мол, не хватает пяти дней для регистрации. Сроки продлят.
Интересуются студенты и внедрением медстраховки. Будет, но не сейчас. Белорусская медицина ведь живет не доходом одним – это социально ориентированная отрасль.
Александр Лукашенко:
Радует, что элита нашей страны заботится и про нематериальное наследие. Предложение из Витебска – как достойно увековечить память сожженной деревни? В общем, на связи с Президентом вся страна и слышны чаяния всех регионов.
Но за формой главное – не утратить содержание. А самоотдачу на работе не связывать с толщиной кошелька. Настоящий врач – это о другом. Суть – в словах Президента.
Александр Лукашенко:
Президента слушают с горящими глазами, несмотря на недосып. Учеба, госы да еще и подработки на скорой. Валерия Ткачева – одна из тех, кто подошел к работе серьезно.
Валерия Ткачева, студент Белорусского государственного медицинского университета:
Неравнодушие и увлеченность – вот что отличает молодую кровь в медицинском организме страны. Среди стопок книг по анатомии и латинских словарей успевают будущие врачи заниматься бальными танцами. А вопрос про Венский бал в нашем Дворце Независимости тоже был. Играть на саксофоне и даже писать картины. Одну из них землячка Президента подарила главе государства.
Художественный вид на Александрию украсит интерьеры Дворца Независимости. Лучшие студенты в этом обязательно убедятся. Приглашение от главы государства получено. А вот у автора картины останется на память еще и ручка Президента. Будет чем рецепты выписывать. Рецепты для омоложения белорусского здравоохранения.
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«Здоровье нации в руках каждого из нас». Подробности разговора Александра Лукашенко с будущими медиками страны
Новости Беларуси. На неделе Александр Лукашенко встретился с теми, кто уже совсем скоро самым непосредственным образом будет влиять на нашу продолжительность...
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