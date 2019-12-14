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«Здоровье нации в руках каждого из нас». Подробности разговора Александра Лукашенко с будущими медиками страны

15.12.2019 21:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На неделе Александр Лукашенко встретился с теми, кто уже совсем скоро самым непосредственным образом будет влиять на нашу продолжительность жизни и ее качество, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Будущие медики и их преподаватели собрались на встречу с главой государства в Белорусском государственном медуниверситете.

К общению через прямую видеотрансляцию подключились также медицинские вузы в Витебске, Гомеле и Гродно.

«Здоровье нации в руках каждого из нас». Подробности разговора Александра Лукашенко с будущими медиками страны

Главный месседж Президента уловил каждый: увеличить продолжительность и повысить качество жизни людей. Потому что именно это – один из основных приоритетов национальной политики в нашей стране. И именно от медицинских работников во многом зависит выполнение поставленной задачи.

Подробности встречи – у корреспондента Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, корреспондент:
Они борются за жизни и попадаются за коррупцию. В их руках новейшие МРТ, КТ и ангиографические комплексы. А хотелось бы еще и в устах теплые слова.

В здравоохранении, как в операционных лампах, отражены все недуги общества. А по состоянию медицины оценивают самочувствие всей страны. Конечно, если бы большинство белорусов находилось бы в такой форме, как, например, в субботу на льду 01-й, то за здоровье белорусов Президенту не надо было так переживать. А так глава государства постоянно колесит по медцентрам страны, а теперь вот добрался и до столичного меда.

«Здоровье нации в руках каждого из нас». Подробности разговора Александра Лукашенко с будущими медиками страны

«Здоровье нации в руках каждого из нас». Подробности разговора Александра Лукашенко с будущими медиками страны

«Здоровье нации в руках каждого из нас». Подробности разговора Александра Лукашенко с будущими медиками страны

«Здоровье нации в руках каждого из нас». Подробности разговора Александра Лукашенко с будущими медиками страны

Первые минуты общения в университете – как на приеме у врача общей практики – сразу вскрываются болячки нашего здравоохранения. Состояние зависит от образа жизни. В начале разгульных 90-х он был не очень. Фантомные боли ощущаем до сих пор. Меды тогда у молодежи не котировались, а потребность во врачах росла. Перекрыть ее до сих пор до конца не удалось, особенно на периферии. Панацея от дефицита – целевая подготовка. Специалиста растят для конкретного региона. За 10 лет – 10 тысяч человек. Но чтобы твоя фамилия попала в график приема врачей, уходит немало лет.

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К уверенной походке по операционной хирург Михновец шел лет 10. Начинал с медбрата, фельдшера, поработал детским травматологом в областном центре. А в район переехал из-за любви к супруге и медицине.

«Здоровье нации в руках каждого из нас». Подробности разговора Александра Лукашенко с будущими медиками страны

«Здоровье нации в руках каждого из нас». Подробности разговора Александра Лукашенко с будущими медиками страны

«Здоровье нации в руках каждого из нас». Подробности разговора Александра Лукашенко с будущими медиками страны

Юрий Михновец, заведующий хирургическим отделением Каменецкой ЦРБ:
У меня жена на год старше была, и ее распределили в Каменецкую ЦРБ.

Теперь декабрист дорос до главного хирурга района. Кстати, приграничного района. Образно говоря, из окон Каменецкой ЦРБ видна Польша. Но в ЕС отсюда никто не уехал, хотя об оттоке врачей слышали. Тему особенно муссируют сейчас, муссируют за гонорары. Так это болячка или так – царапина – на теле нашей медицины? В стране 45 тысяч врачей, в год уезжает по сотне-полторы. Треть возвращается с багажом знаний и набитыми шишками.

Президент Беларуси высказался о проблеме оттока медицинских кадров за рубеж

«Здоровье нации в руках каждого из нас». Подробности разговора Александра Лукашенко с будущими медиками страны

Евгений Пустовой:
В коридорах тунисских медцентров сбил ноги и известный в Беларуси гинеколог Александр Бич. Но тогда время было другое. Семья уехала в годы советского распутья, а вернулась уже в период весеннего половодья Независимости. Сейчас о заграничной практике напоминает глобус и уверенность – весь мир у ног белорусских врачей. Не всех, конечно. 

«Здоровье нации в руках каждого из нас». Подробности разговора Александра Лукашенко с будущими медиками страны

Александр Бич, главврач Минской городской гинекологической больницы, заслуженный врач Беларуси:
Сейчас нам очень просто ездить за рубеж на конференции и, кстати, выступать на этих конференциях с нашим опытом, который мы внедряем в своем государстве. На нас смотрят уже как на равных, и они знают, что такое Беларусь. Причем произошло послабление, не требующее подтверждения нашего диплома. О чем это говорит? О том, что подготовка врачей в отдельно взятой Республике Беларусь очень высокая.

Многие истины всегда говорят так: хорошо там, где нас нет.

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«Здоровье нации в руках каждого из нас». Подробности разговора Александра Лукашенко с будущими медиками страны

«Здоровье нации в руках каждого из нас». Подробности разговора Александра Лукашенко с будущими медиками страны

А Президент хочет сделать хорошо именно там, где мы есть. Поэтому года полтора назад потребовал обеспечить жильем врачей Боровлян – там же целый медгородок. Проект реализовали – теперь можно и в тираж. Плюс в 2020 году врачам на процентов 20 должны поднять зарплату.

«Здоровье нации в руках каждого из нас». Подробности разговора Александра Лукашенко с будущими медиками страны

«Здоровье нации в руках каждого из нас». Подробности разговора Александра Лукашенко с будущими медиками страны

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Врач, особенно от которого мы требуем самоотдачи, чтобы он спасал людей – он не может жить на улице. Это особая профессия.

То же самое учитель, который должен нашему ребенку дать все, вложить в мозги то, что вообще невпихуемое, как в народе говорят – впихнуть ему в мозги. Мы от него это требуем. А что взамен? Поэтому главное для людей – это жилье. Это должно железно быть доведено и исполнено уже с будущего года.

Александр Лукашенко: слишком сейчас раскручивается проблема оттока кадров, под этим большая политика

«Здоровье нации в руках каждого из нас». Подробности разговора Александра Лукашенко с будущими медиками страны

«Здоровье нации в руках каждого из нас». Подробности разговора Александра Лукашенко с будущими медиками страны

Это задание правительству – на контроле у главы государства, Администрации Президента и уполномоченной Натальи Кочановой. А судя по тому, как глава Совета Республики пристально рассматривала в холле вуза фотографии, Наталья Ивановна не упустит исполнение поручения. Она же еще как женщина понимает: там, где строят жилье – создают семьи. А своя крыша над головой – залог закрепляемости молодых специалистов в небольших регионах. Хотя и так в 8 из 10 случаев молодые врачи остаются там, куда их посылает Родина.

«Здоровье нации в руках каждого из нас». Подробности разговора Александра Лукашенко с будущими медиками страны

Юрий Михновец:
Построили кооперативную квартиру трехкомнатную. Второй фактор, который меня задерживает здесь – это рабочий коллектив. Наш хирургический коллектив довольно дружный.

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Без наставничества в медицине точно никак. И даже симуляционные лаборатории не помогут. Новый корпус и его оснащение для столичного меда – поручение Президента. Но главу государства интересует еще одна тема. Как насчет мирового тренда – университетской клиники? Это когда образование, наука и оказание медпомощи – под одной крышей. Работаем над этим – убеждают главу государства.

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«Здоровье нации в руках каждого из нас». Подробности разговора Александра Лукашенко с будущими медиками страны

«Здоровье нации в руках каждого из нас». Подробности разговора Александра Лукашенко с будущими медиками страны

Как работают – убедились и наши корреспонденты из Гродно. Именно здесь, что называется, студентов бросают с пар в бой. Здесь тебе и современные технологии, и опытные практикующие наставники.

«Здоровье нации в руках каждого из нас». Подробности разговора Александра Лукашенко с будущими медиками страны

Виталий Шишко, заместитель главврача по клинической работе Гродненской университетской клиники:
Применяется практика ориентированной подготовки наших молодых врачей в плане выхода в самостоятельную жизнь. Не секрет, что технологии не стоят на месте, все движется вперед.

В стране сейчас четыре медуниверситета. Но для эксперимента выбрали именно Гродно – малую родину нынешнего министра здравоохранения. Вопрос, хотя коррупции в этом нет. Как и в том, чтобы сказать спасибо за лечение врачу. Это же не пачки «зелени» под ванной, что нашли у начальников в белых халатах. Нынешний руководитель Минздрава закупки сделал прозрачнее, да и сам долгое время жил в общежитии, будучи уже известным торакальным онкологом. Но вопрос Президента про династии, вернее, клановость, вызвал, что называется, волнение.

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Среди тем на злобу дня – борьба с наркоманией. 

«Здоровье нации в руках каждого из нас». Подробности разговора Александра Лукашенко с будущими медиками страны

Александр Лукашенко:
Я понимаю беспокойство матерей, дети которых оказались за решеткой за наркоту. Но закон есть закон, он суров, но его надо исполнять. Попали они в силу нашей жизни сейчас. Все можно, в интернет залез, не сообразил… Поэтому я поручил, чтобы внесли мне предложения о помиловании таких людей. Персонально каждого человека рассмотрим и там, где можно, на поруки, как у нас говорят, родителям: приди, распишись, возьми на особый контроль. Не дай бог, опять попадут, то вместе с родителями пойдут в эту колонию.

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Живое и искреннее общение длилось больше двух часов. Президент даже от обеда отказался. А в аудиториях – лучшие студенты медвузов. Это, можно сказать, взаимная любовь к молодежи. Доступность – онлайн. С Гродно, Витебском и Гомелем был организован телемост. Такие же каналы общения теперь налаживают и во время сложных операций. Телемедицина и самое современное оборудование – это облик нашего здравоохранения. А впереди еще и модернизация системы.

Александр Лукашенко:
Мы взяли курс на то, чтобы вооружить наших врачей всем необходимым. Они будут творить чудеса. Это крен в здравоохранении. Вы знаете, это прежде всего, а потом жилье, зарплата и прочее. Если этого не будет, не будет у вас ни жилья, ни зарплаты, и вас не будет.

«Здоровье нации в руках каждого из нас». Подробности разговора Александра Лукашенко с будущими медиками страны

Владимир Караник, министр здравоохранения Республики Беларусь:
Мы выполним выше поручение, переоснастим наши больницы оборудованием, построим новые здания. Но без теплоты ваших рук и без ваших знаний это всего лишь холодный бетон и холодный металл.

Евгений Пустовой:
Обладая современными технологиями, не стоит забывать постулаты деонтологии, а то порой некоторые представители медперсонала и слова такого не слышали. 

Александр Бич:
Где-то появляется безалаберное отношение, чванство, абыякавасць отношения. Конечно, это несоизмеримо со званием врача, этого не должно быть. Я всегда своим докторам говорю: «Вы, как только переступили порог учреждения, в котором работаете, вы забыли все то, что у вас есть на душе. К вам приходят люди с чем – с проблемой».

«Здоровье нации в руках каждого из нас». Подробности разговора Александра Лукашенко с будущими медиками страны

«Здоровье нации в руках каждого из нас». Подробности разговора Александра Лукашенко с будущими медиками страны

Евгений Пустовой:
У нас есть и своя школа отечественной медицины, и светила – ориентиры для молодых врачей. А ректор самого крупного столичного меда с авиационной фамилией уверен, что на крыло здесь ставят не только профессионалов, но еще и небезразличных людей. А вузы признают даже страны-мировые лидеры в здравоохранении.

«Здоровье нации в руках каждого из нас». Подробности разговора Александра Лукашенко с будущими медиками страны

Анатолий Сикорский, ректор Белорусского государственного медицинского университета:
Мы используем в образовательном процессе как классический подход, так и современные технологии: это электронный учебно-методический комплекс, это контроль самостоятельной работы, это электронный журнал. Родитель, проживая даже в Израиле, может по студенческому билету зайти на наш сайт и посмотреть, как учится его дочь или сын.

Как подтверждение слов ректора – просьба к Президенту от студента из Израиля. Мол, не хватает пяти дней для регистрации. Сроки продлят.

Интересуются студенты и внедрением медстраховки. Будет, но не сейчас. Белорусская медицина ведь живет не доходом одним – это социально ориентированная отрасль. 

«Здоровье нации в руках каждого из нас». Подробности разговора Александра Лукашенко с будущими медиками страны

Александр Лукашенко:
Здоровье нации в руках каждого из нас, а не только врачей. Это, кстати, самая большая проблема в здравоохранении. У нас вроде бы бесплатное лечение, ну и что толку? Здоровье же у нас ничего не стоит. Заболел, напился, накурился, завтра рак уже 4-й стадии, уже не вылечишь, уже готовиться в мир иной и так далее. Он же понимает, что за это не платишь, а на Западе, хваленом Западе, это хорошо усвоили. Он знает, что если он где-то как-то приболел, за это надо заплатить. Страховая медицина – страховые организации. Думаю, наше поколение эту проблему не решит – не потому, что мы не знаем, как решать, а потому, что люди сразу не примут такой вид лечения. Со временем мы к этому придем.

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Радует, что элита нашей страны заботится и про нематериальное наследие. Предложение из Витебска – как достойно увековечить память сожженной деревни? В общем, на связи с Президентом вся страна и слышны чаяния всех регионов. 
В аудитории будущие врачи, поэтому как не спросить про качество нашей продукции? Она-то на уровне. Но все равно колбасу с картошкой перед сном есть не стоит. Особенно врачам – дает совет Президент.

«Здоровье нации в руках каждого из нас». Подробности разговора Александра Лукашенко с будущими медиками страны

Александр Лукашенко:
Я вижу вас всех, даже удивительно – преподавателей, я уже про министра нашего не говорю, в идеальной форме. Вот такими и оставайтесь. Правильно питаться. Не пить – это написали, по-моему, не про медиков. Как медик может не пить? Не курить – это правильно. Идиот тот, кто курит. Затратить огромные деньги и, як у народзе кажуць, сядзець і цмактаць гэту папіроску, а некоторые две пачки в день сигарет выкуривают. Катастрофа! Не делайте это. Если кто-то начал, бросьте сейчас, потом будет сложно.

Но за формой главное – не утратить содержание. А самоотдачу на работе не связывать с толщиной кошелька. Настоящий врач – это о другом. Суть – в словах Президента.

Александр Лукашенко:
Я знаю, вам очень тяжело. Врач – это жестокая профессия. Тебе за один день могут море комплиментов высказать, поклонятся в пояс, на колени встать, поцеловать сапог и после обеда могут так обругать, что жить не захочется. Такова ваша судьба. Кого-то вы в день (и немало) излечите, а кому-то не сможете помочь. И от этого зависит ваша жизнь, ваше настроение. Почти как у меня. С утра напакостят так, после докладов министров жить не хочется, к обеду какое-то солнце показалось из-за туч. К вечеру – обратно, потом ночь не спишь. Поэтому я знаю, что такое профессия врача. Но она благородная, это профессия.

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Президента слушают с горящими глазами, несмотря на недосып. Учеба, госы да еще и подработки на скорой. Валерия Ткачева – одна из тех, кто подошел к работе серьезно.

«Здоровье нации в руках каждого из нас». Подробности разговора Александра Лукашенко с будущими медиками страны

Валерия Ткачева, студент Белорусского государственного медицинского университета:
Чувствую, что мое, чувствую, что эта профессия по душе. Я буду ходить на работу с большим удовольствием, независимо от зарплаты.

Неравнодушие и увлеченность – вот что отличает молодую кровь в медицинском организме страны. Среди стопок книг по анатомии и латинских словарей успевают будущие врачи заниматься бальными танцами. А вопрос про Венский бал в нашем Дворце Независимости тоже был. Играть на саксофоне и даже писать картины. Одну из них землячка Президента подарила главе государства.

Студенты медвузов подарили Александру Лукашенко картину

Художественный вид на Александрию украсит интерьеры Дворца Независимости. Лучшие студенты в этом обязательно убедятся. Приглашение от главы государства получено. А вот у автора картины останется на память еще и ручка Президента. Будет чем рецепты выписывать. Рецепты для омоложения белорусского здравоохранения. 

Люди в материале: Александр Лукашенко, Евгений Пустовой, Юрий Михновец, Александр Бич, Виталий Шишко, Владимир Караник, Анатолий Сикорский, Валерия Ткачева
 
Теги: Новости, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. На неделе Александр Лукашенко встретился с теми, кто уже совсем скоро самым непосредственным образом будет влиять на нашу продолжительность...
 
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