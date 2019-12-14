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Границам некоторых участков почти 100 лет. Как «Белгипрозем» исправляет ляпы на картах страны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Брестская, Гродненская и Минская области календарную зиму встретили в новых границах. Сказать, что изменения кардинальные, конечно, нельзя. Но и несущественными их не назовешь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Предыдущий раз границы областей устанавливались еще в 1950-х. И когда несколько лет назад специалисты начали детально изучать вопрос, оказалось, что очертания отдельных районов опознать сложно или вообще невозможно без специальных приборов. Некоторые территории заросли лесами, где-то изменились русла рек, появились дороги. Тогда и было решено внести ясность.
Самая серьезная, но вместе с этим и долгожданная новость пришла в деревню Корытница. Теперь она не Лидского, а Дятловского района.
Это буквально первый момент, на который обратили внимание, когда увидели эту границу в Воложинском районе с Ивьевским на границе. Сказали: «А почему у нас проходит граница здесь?» И потом стали уже искать другие факты и осознали необходимость этой работы.
Это изображение, пожалуй, и стало отправной точкой в этой истории. Специалистов «Белгипрозема» впечатлило поле, которое словно кардиограмма делит кривая граница. И если на карте ее колебания можно проследить, то как быть на практике?
Галина Буро, корреспондент:
Таких «картоляпов» в разных районах страны оказалось немало. Шутка ли – в последний раз границы устанавливались полвека назад, некоторые и вовсе – со времен деления Восточной и Западной Беларуси, а это почти 100 лет назад. За это время и рельеф успел измениться, и реки виляли, и лес вырос, и пролегли новые дороги.
Геннадий Дудко, ведущий специалист проектного института «Белгипрозем»:
Землеустроители уверены: некорректные карты не просто не удобны, но даже опасны. Заинтересованы в четких границах и пожарные, и скорые, и лесники, и природоохрана.
Геннадий Дудко:
Анализ показал: таких несостыковок десятки. А значит, пришло время корректировки. Пилотный проект 5 лет назад разработал «Белгипрозем» совместно с Государственным комитетом по имуществу. И работа стартовала. В арсенале специалистов – современное высокоточное оборудование.
Александр Коробкин, начальник отдела научно-исследовательских работ проектного института «Белгипрозем»:
Над приведением в порядок границ Минской, Гродненской и Брестской областей специалисты трудились несколько лет. Выезжали на местность, делали замеры, изучали чертежи. Нашли даже несоответствия популярных интернет-карт с реальной картиной. Пищу для ума подкидывали и сами местные жители.
Геннадий Дудко:
А теперь к результатам. Как было и как стало, разберем с выездом на местность.
Любой отрез территории землеустроители старались компенсировать в другом месте, с учетом рациональных интересов и граждан, и организаций. Кропотливая работа в итоге вылилась более чем в 50-томный труд.
Светлана Червякова, заместитель главного инженера проектного института «Белгипрозем»:
Сейчас такую же работу заканчивают в Витебской, Могилевской и Гомельской областях. С одним главным принципом: чтобы и на карте, и в жизни страны было все точно.
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Новости Беларуси. Брестская, Гродненская и Минская области календарную зиму встретили в новых границах. Сказать, что изменения кардинальные, конечно, нельзя. Но и...
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