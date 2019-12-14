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Почему границы Брестской, Гродненской и Минской областей скорректировали и как к этому отнеслись местные жители
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Гродненская область. Деревня Корытница была единственным населенным пунктом, который в Лидском районе располагался за Неманом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Даже чисто визуально – деревня как будто вклинилась в соседний район. По новым правилам этот треугольник теперь относится к Дятловскому району. А раздел прошел по линии реки.
Это самое крупное изменение в карте Беларуси. А для местных жителей невероятно долгожданное. Наш телеканал два года назад рассказывал о проблеме деревни. Все началось с разрушения моста.
Сергей Кулеш, председатель Белицкого сельского исполнительного комитета:
И пожилые жители, а их здесь около 30, стали Робинзонами на Немане. За справкой в их Белицкий сельский исполком надо было ехать в объезд 50 километров на автобусе с пересадкой. Причем в тот же день назад не вернешься, потому что общественный транспорт соседнего района под них не подстроен. Та же история с медицинским обслуживанием.
Зинаида Корда, жительница деревни Корытница:
Регина Корда, жительница деревни Корытница:
Новость о присоединении к Дятловскому району жители восприняли с облегчением. Теперь они относятся к Поречскому сельисполкому, он всего в 10 километрах. К тому же замену документов проведут бесплатно.
Сергей Кулеш:
Это уже Минская область. Город Жодино. Улица Хвойная. Одна сторона относилась к городу, дома 2, 4 и 6 считались сельской местностью и подчинялись Смолевичскому району.
Теперь логика восстановлена. И все жители этой улицы стали жодинцами. А значит, административные процедуры жителям будет решать проще. Система уборки улиц, освещения и транспортного сообщения, надеются, станет, истинно городской.
Виктор Казакевич, житель Жодино:
А это уже Беловежская пуща. Небольшой участок пахотных земель по карте относился к Свислочскому району Гродненской области, но доехать до него сельхозтехника не могла из-за лесной преграды. Пружанский район мог, поэтому теперь угодья отошли в пользу Брестской области.
Главный агроном «Агро-Колядичей» признается: они буквально сражаются за каждый сантиметр земли – ее хозяйству не хватает. Сеют под самую дорогу, распахивают участки заброшенных домов. Поэтому кусок земли в 206 гектаров у самой Беловежской пущи для них на вес золота.
Леонид Черняк, главный агроном ОАО «Агро-Колядичи»:
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Почему границы Брестской, Гродненской и Минской областей скорректировали и как к этому отнеслись местные жители
Новости Беларуси. Гродненская область. Деревня Корытница была единственным населенным пунктом, который в Лидском районе располагался за Неманом, сообщили в...
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