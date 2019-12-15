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«Думали, что ребята приедут и всех порвут. Но, объективно говоря, почему?» Савилов - о «молодежке»

16.12.2019 00:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов высоко оценил работу тренерского штаба молодежной сборной на чемпионате мира в первом дивизионе, который завершился в воскресенье в Минске. Напомним, наша команда вновь не смогла выйти в элиту, заняв лишь третье место.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Его [тренерского штаба] судьбу не решает Савилов. Это прерогатива консилиума специалистов от хоккея, а также Министерства спорта. Впереди много консультаций на разных уровнях, но мое мнение: тренерский штаб очень достойно справился с задачей, но чего-то не хватило. Не хотелось бы, чтобы эти ошибки и недоработки перешли в следующий цикл. Взвесим все „за“ и „против“ и примем решение, которое всех устроит», — сказал Савилов после завершения турнира.

Также председатель федерации сказал, что положительного в выступлении сборной было больше, чем отрицательного.

«Парадоксально, но в Фюссене в прошлом году мы набрали девять очков и заняли второе место. Сейчас в Минске 11 — и только третье. Три сборные разделил всего один балл. Обыграли чемпиона и стали единственной командой, которая не проиграла в основное время. То есть, положительных моментов можно найти сколько угодно. Впрочем, как и отрицательных.

Главное впечатление со знаком минус — что не поднялись в элиту. Но я бы крыл той картой, что у нас есть хоккеисты, которые умеют играть. Вспоминать можно и злополучные моменты в овертаймах, когда что-то не сложилось и у хоккеистов, и у тренерского штаба. При нынешнем раскладе один балл принес бы нам первое место.

Еще когда пришел на пост председателя ФХБ, говорил, что игроков уровня группы „А“ у нас, к сожалению, очень мало. Мы должны их взрастить — в том числе, и через такие препятствия, испытания в их жизни. Поэтому я бы не назвал турнир полностью неудачным.

Посмотрите, на каком уровне была организация, как те же австрийцы восхищались нашими болельщиками. Если бы вы были в Фюссене или Умео, почувствовали бы разницу. А домашний чемпионат мы провели, в том числе, и с той целью, чтобы показать зрителям, как мы умеем, показать наших молодых звездочек.

Что до спортивного результата, то турнир получился очень ровным. Посмотрите, команда Дании, которая в прошлом году вылетела из элиты и имеющая на взрослом уровне около 10 хоккеистов в НХЛ, заняла предпоследнее место. А у нас ни одного. Но многие говорят, что нынешняя генерация хоккеистов — одна из наших лучших. И уже сейчас начинает стучаться в ворота мирового хоккея.

Возможно, в некоторых моментах они не показали той игры, которую мы от них ждали. Но это мы ждали, подчеркну. Думали, что ребята приедут и всех порвут. Но, объективно говоря, почему?.. Так что одно очко отставания от первого места, обыграли победителя — думаю, все же положительного этот чемпионат принес больше, чем разочаровывающего.

Тем более, негатива и так хватает: к нам пришла такая ужасная весть — и ребята бились, в том числе, в память о Володе Цыплакове. Скажу им в раздевалке: главное, чтобы они стали такими хоккеистами, которых будут помнить. Как помнят сейчас Цыплакова, Салея. Вы мне вряд ли скажете с ходу, как сборная сыграла на чемпионате пять лет назад. А названных хоккеистов помнят все и все знают об их успехах, о том, что они сделали для страны.

Так что если из нынешнего поколения ребят один или несколько, в чем мы не сомневаемся, добьются того же, это станет положительным моментом, извлеченным из опыта прошедшего чемпионата мира. Сегодня зрители увидели, как наши ребята умеют и могут играть, забрасывать шайбы сборной Дании, которая ничем не хуже Беларуси», — приводит слова Савилова hockey.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов высоко оценил работу тренерского штаба молодежной сборной на чемпионате мира в первом дивизионе, который...
 
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