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В Минске обсудили урегулирование ситуации в Донбассе

16.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске впервые встретились депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает «МИР 24». Темой беседы стало урегулирование конфликта на востоке Украины.

В этот день собеседники поговорили об итогах саммита «нормандской четверки» в Париже, а также обсудили возможные дальнейшие шаги взаимодействия. По мнению участников встречи, к решению конфликта, в первую очередь, должны быть причастны представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

«Я не знаю, насколько будет успешным такой формат встреч, но если не пытаться, то ничего вообще не получится. Европейские страны слишком долго наблюдали за событиями в Донбассе со стороны, никак не вмешиваясь. Теперь же пришло время переломить ситуацию в регионе. Это тоже в наших интересах, потому что Донбасс – это Европа», – заявил депутат ПАСЕ от Германии Ульрих Оэмэ.

Участники договорились встретиться еще раз. Правда, дату и место пока не называют. Зато известно, что 18 декабря в Минске снова соберется контактная группа, которая должна огласить подробности предстоящего обмена пленными.



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Теги: Минск
 
 
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По мнению участников встречи, к решению конфликта, в первую очередь, должны быть причастны представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
 
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