Источник материала: Новости Волковыска

⭐ Молодая жительница Гродно "заминировала" один из ночных клубов из-за того, что ее не пустили в заведение, сообщили в управлении внутренних дел Гродненского облисполкома.

Сегодня около 7 утра, 15 декабря 2019 года, в гродненскую милицию поступил звонок о том, что в городе заминирован ночной клуб «База».

"К указанному месту выбыли экстренные службы. Эвакуировано 70 посетителей ночного заведения. В результате проверочных мероприятий опасных предметов не обнаружено", – сказали в УВД.

Сотрудниками милиции установлена и оперативно задержана сообщившая о ложном минировании 25-летняя жительница областного центра. По словам медиков, она была в состоянии алкогольного опьянения.

Девушка оперативникам пояснила, что на такой поступок она решилась из-за того, что ее не пустили в клуб.

Сейчас по факту проводится проверка. Заведомо ложное сообщение об опасности для жизни и здоровья людей влечет за собой уголовную ответственность, которая наступает с 14 лет. Максимальное наказание, которое грозит таким людям, – семь лет лишения свободы.