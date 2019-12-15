ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Международный поэтический марафон состоялся в Бресте

16.12.2019 06:22 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Лирика, философия, злободневные темы. Три с половиной часа поэты из Беларуси, России и Украины читали свои произведения в Брестской областной библиотеке имени М. Горького. Всего в марафоне под названием «Междуречье» участвовало свыше 20 авторов самого разного возраста.

Международный поэтический марафон состоялся в Бресте

Идея провести праздник рифмы принадлежала брестскому поэту Владимиру Глазову, который рассказывает, с чего все начиналось:

– Изначально я предложил в «Фейсбуке» устроить поэтический «междусобойчик», на который в итоге откликнулась масса людей, в том числе из Минска, Петербурга, Киева. И даже из Бреста. Кроме шуток! Вы не представляете, как трудно собрать под одной крышей брестских авторов! Так что затея провести чтения в узком кругу переросла в фестиваль. Со всеми удалось договориться, и все приехали.

Международный поэтический марафон состоялся в Бресте

Международный поэтический марафон состоялся в Бресте

Стихи читали в режиме нон-стоп. По регламенту каждый автор после того, как его представили, должен был уложиться в 10 минут. Изначально организаторы сомневались: не много ли отводят времени? Но уже в ходе марафона сомнения развеялись. Поэтам удалось держать публику от начала и до конца выступления, а потому о том, что до конца стихотворного забега дошли немногие, говорить не пришлось. Зал был полон и под занавес.

Международный поэтический марафон состоялся в Бресте

Поэты, передававшие эстафету друг другу, покоряли своим слогом, неповторимостью, незаурядностю, а зачастую и разнообразием жизненных интересов. Поэт, писатель, фотограф, путешественник Алесь Поплавский. Родившийся в Севастополе, живший в Бресте, а ныне живущий в Питере Евгений Бесчастный – поэт, который ищет чудо в обыденном и находит. Поэт, журналист, главный редактор издания «Брестский курьер», человек, чье влияние очень велико на культурную жизнь Бреста – Николай Александров. Поэт, журналист Ирина Каренина (Овсепьян) из Минска, поэт Олена Степаненко из Киева, главный редактор брестского радио – поэт Василий Борисюк и многие другие.

Международный поэтический марафон состоялся в Бресте

Международный поэтический марафон состоялся в Бресте

Размышления в рифмах о любви, об отношении к жизни и своем месте в ней, о том, что сегодня происходит вокруг, звучали на русском, белорусском и украинском языках в приграничном городе, где сливаются Мухавец и Буг. Отсюда и весьма символичное название марафона – «Междуречье». В идеале, отмечает Владимир Глазов, хотелось бы услышать еще и польских авторов, но это уже задел на будущее.

Международный поэтический марафон состоялся в Бресте

К слову, в Бресте ниша постоянного поэтического фестиваля доселе не была занята. А «Междуречье» влилось аккурат между сентябрьским театральным – «Белой вежей», и «Январскими музыкальными вечерами».

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Лирика, философия, злободневные темы. Три с половиной часа поэты из Беларуси, России и Украины читали свои произведения в Брестской областной библиотеке имени М....
 
Новости дня
Новости разные
 
Тренер «молодежки»: «Не хочу ни хоккея, ни тренировать - слишком много всего произошло за неделю»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика