Международный поэтический марафон состоялся в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Лирика, философия, злободневные темы. Три с половиной часа поэты из Беларуси, России и Украины читали свои произведения в Брестской областной библиотеке имени М. Горького. Всего в марафоне под названием «Междуречье» участвовало свыше 20 авторов самого разного возраста.





Идея провести праздник рифмы принадлежала брестскому поэту Владимиру Глазову, который рассказывает, с чего все начиналось:

– Изначально я предложил в «Фейсбуке» устроить поэтический «междусобойчик», на который в итоге откликнулась масса людей, в том числе из Минска, Петербурга, Киева. И даже из Бреста. Кроме шуток! Вы не представляете, как трудно собрать под одной крышей брестских авторов! Так что затея провести чтения в узком кругу переросла в фестиваль. Со всеми удалось договориться, и все приехали.









Стихи читали в режиме нон-стоп. По регламенту каждый автор после того, как его представили, должен был уложиться в 10 минут. Изначально организаторы сомневались: не много ли отводят времени? Но уже в ходе марафона сомнения развеялись. Поэтам удалось держать публику от начала и до конца выступления, а потому о том, что до конца стихотворного забега дошли немногие, говорить не пришлось. Зал был полон и под занавес.





Поэты, передававшие эстафету друг другу, покоряли своим слогом, неповторимостью, незаурядностю, а зачастую и разнообразием жизненных интересов. Поэт, писатель, фотограф, путешественник Алесь Поплавский. Родившийся в Севастополе, живший в Бресте, а ныне живущий в Питере Евгений Бесчастный – поэт, который ищет чудо в обыденном и находит. Поэт, журналист, главный редактор издания «Брестский курьер», человек, чье влияние очень велико на культурную жизнь Бреста – Николай Александров. Поэт, журналист Ирина Каренина (Овсепьян) из Минска, поэт Олена Степаненко из Киева, главный редактор брестского радио – поэт Василий Борисюк и многие другие.









Размышления в рифмах о любви, об отношении к жизни и своем месте в ней, о том, что сегодня происходит вокруг, звучали на русском, белорусском и украинском языках в приграничном городе, где сливаются Мухавец и Буг. Отсюда и весьма символичное название марафона – «Междуречье». В идеале, отмечает Владимир Глазов, хотелось бы услышать еще и польских авторов, но это уже задел на будущее.





К слову, в Бресте ниша постоянного поэтического фестиваля доселе не была занята. А «Междуречье» влилось аккурат между сентябрьским театральным – «Белой вежей», и «Январскими музыкальными вечерами».