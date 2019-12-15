Когда-то в этом американском сарае хранили седла, а сейчас это стильный дом. Вот как он выглядит

Источник материала: Tut.by

В последнее время на Западе стало популярным переделывать старые сараи в стильные дома, обыгрывая в экстерьере и интерьере дух сельхозпостройки. Очередной пример такого подхода — от студии Faulkner Architects из США. Как переделали сарай в Калифорнии, рассказывает Deezen .





Здание находится в деревне в округе Сонома с богатым сельскохозяйственным наследием. Когда-то в этом поселении жил знаменитый писатель Джек Лондон. Сооружение же было построено в 50-е и использовалось для хранения седел, уздечек и других вещей для лошадей. Рядом со зданием была затененная территория для коней под навесом.





В студии Faulkner Architects говорят, что к ним обратилась семья из Сан-Франциско с просьбой переделать этот старый сарай в дом, куда можно приезжать на выходных.

Клиенты просили минималистичное пространство с зонами для сна, отдыха и легкой готовки. Архитекторы учли их пожелания и постарались сохранить при этом многие оригинальные детали сарая.

Например, была сохранена изначальная отделка из пихты, но при этом внешние стены дополнительно обшили красным деревом, а крышу накрыли сталью.





Внутри помещения сделали теплые полы. Вода как для подогрева пола, так и для остальных нужд, подогревается газовым котлом.





Во внутренней отделке предпочтение также отдавали пихте и красному дереву. В целом, архитекторы стремились обновить здание, сохраняя при этом его историю. Что у них и получилось.



