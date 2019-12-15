Источник материала: Новости Волковыска

15 декабря 2019 года в австрийском Хохфильцене на 2-м этапе биатлонного Кубка мира состоялась мужская эстафета. Смотреть результаты и видео эстафетной гонки у мужчин онлайн!

▶ Видеотрансляция эстафетной гонки у мужчин в записи (15.12.2019)

Смотреть онлайн запись гонки в хорошем качестве:

Смотрите также ➡ результаты и видео женской гонки преследования за 15 декабря

☑ ХОХФИЛЬЦЕН, АВСТРИЯ. ЭСТАФЕТА. Финишный протокол:

1 Норвегия (Йоханнес Дале, Эрленд Овренг Бьонтегорд, Тарьей Бо, Йоханнес Бо) 1:14.44,2 (1+7)

2 Германия (Эрик Лессер, Йоханнес Кюн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) 00.02,0 (0+6)

3 Канада (Жюль Бюрнот, Скотт Гоу, Эйден Миллар, Кристиан Гоу) 01.28,7 (0+6)

4 Франция (Антонин Гигонна, Эмильен Жакелен, Фабьен Клод) 00.51,9 (1+8)

5 Чехия (Михал Крчмарж, Адам Вацлавик) 01.52,2 (0+9)

6 Россия (Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко, Александр Логинов) 02.01,7 (1+8)

7 Беларусь (Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Никита Лобастов) 02.37,6 (0+7)

8 Италия (Томас Бормолини, Даниэле Каппеллари, Доминик Виндиш) 02.38,4 (0+11)

9 Словения (Миха Довжан, Клемен Бауэр, Рок Трсан) 02.39,7 (1+10)

10 Швеция (Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) 02.48,2 (3+9)

11 Украина (Артем Тищенко, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Дмитрий Пидручный) 03.31,5 (1+14)

12 Австрия (Давид Коматц, Феликс Лейтнер) 03.35,8 (0+9)

13 Финляндия (Теро Сеппяля, Якко Олави Ранта) 03.40,6 (2+16)

14 Швейцария (Беньямин Вегер, Марио Дольдер, Серафин Вистнер) 03.45,9 (0+11)

15 Польша (Лукаш Журек, Гжегож Гузик, Андржей Нендза-Кубинец) 04.13,2 (2+8)

16 Эстония (Рене Захна, Кристо Сиймер) 04.30,8 (0+8)

17 Болгария (Красимир Анев, Антон Синапов, Димитар Герджиков, Владимир Илиев) 04.43,5 (1+12)

18 США (Шон Доэрти, Лейф Нордгрин, Трэвис Купер) 05.33,5 (3+9)

19 Словакия (Шимон Бартко, Мартин Отченаш) 05.47,5 (4+12)

20 Бельгия (Флоран Клод, Тьерри Ланже, Том Лахайе-Гоффар, Петр Дилен) 05.59,4 (1+8)

21 Латвия (Эдгарс Мисе, Андрей Расторгуев, Роберт Слотинс, Александр Патриюк) 06.18,6 (3+11)

22 Литва (Кароль Домбровски, Витаутас Строля, Линас Банис, Томас Каукенас) 06.21,3 (3+12)

23 Япония (Косуке Озаки, Микито Татидзаки, Сохеи Кодама, Казуки Баишо) 07.49,2 (3+13)