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На "штадлеровском" поезде снова произошло ЧП

16.12.2019 09:27 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

На "штадлеровском" поезде снова произошло ЧП

фото: onliner.by

Инцидент произошел накануне вечером на подъезде к станции Красный Берег. Пассажиры услышали несколько хлопков, увидели вспышки и почувствовали запах гари.

Когда поезд остановился на станции, всех пассажиров попросили покинуть вагоны. В пресс-службе Белорусской железной дороги tut.by сообщили, что поезд остановлен по техническим причинам.

Позже пассажиров посадили на другой поезд. Пострадавших в результате инцидента нет.

Это уже не первый инцидент с поездами бизнес-класса «Штадлер». Летом они ломались дважды.

 
 
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Инцидент произошел накануне вечером на подъезде к станции Красный Берег. Пассажиры услышали несколько хлопков, увидели вспышки и почувствовали запах гари.
 
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