Источник материала: Ежедневник



фото: onliner.by

Инцидент произошел накануне вечером на подъезде к станции Красный Берег. Пассажиры услышали несколько хлопков, увидели вспышки и почувствовали запах гари.

Когда поезд остановился на станции, всех пассажиров попросили покинуть вагоны. В пресс-службе Белорусской железной дороги tut.by сообщили, что поезд остановлен по техническим причинам.

Позже пассажиров посадили на другой поезд. Пострадавших в результате инцидента нет.

Это уже не первый инцидент с поездами бизнес-класса «Штадлер». Летом они ломались дважды.