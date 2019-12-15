«Сердцем причастны»

Источник материала: Кричевская жизнь





Слева направо: Виктор Бычков, Михаил Ильяшенко, Михаил Суддин и Михаил Фурсов.

Под таким названием в Орше прошел республиканский конкурс патриотической песни. Наш город представила известная всем кричевлянам ретро-группа «Ностальгия».

В отборочном туре 7 декабря приняли участие 240 коллективов, но только 40 из них вышли в финал, в числе которых были и наши земляки.

Ретро-группа «Ностальгия» приняла участие в двух номинациях: «Вокальные ансамбли» и «Автор-исполнитель», и в обеих номинациях «Ностальгия» стала победителем, получив дипломы 1 степени.

Жюри конкурса пригласило коллектив принять участие в таком же конкурсе в 2020 году, который будет проходить в городе Холм Новгородской области Российской Федерации.

Анжела Ващенко,

директор централизованной

клубной системы района.