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«Сердцем причастны»
16.12.2019 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Под таким названием в Орше прошел республиканский конкурс патриотической песни. Наш город представила известная всем кричевлянам ретро-группа «Ностальгия».
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Слева направо: Виктор Бычков, Михаил Ильяшенко, Михаил Суддин и Михаил Фурсов. Под таким названием в Орше прошел республиканский конкурс патриотической
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