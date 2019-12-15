Источник материала: Маяк Преднепровья

В шестой раз Быховский консервно-овощесушильный завод стал победителем премии потребительского признания «Народная марка». Лидирующие позиции в номинации «Производитель овощных консервов» заняла торговая марка «Хозяин-Барин».





Престижный конкурс, участие в котором принимают ведущие предприятия нашей страны, проходил в седьмой раз. А победа в нем почетна и дорога тем, что лучших определяют жители республики. Народное признание – высочайшая оценка для любого производителя.

– В очередной раз мы получили подтверждение, что нам доверяют и осознанно выбирают именно нашу торговую марку «Хозяин-Барин», – отметила специалист службы маркетинга консервно-овощесушильного завода Светлана Михалькова. – Несомненно, доказанная народная любовь к нашей продукции говорит и о том, что Быховский КОСЗ – в числе предприятий-лидеров по производству плодоовощных консервов в Республике Беларусь.

Лучшие бренды жители страны определяли в 159 номинациях и трех категориях – продовольственные, непродовольственные товары и услуги. В голосовании мог принять участие любой желающий.

Примечательно, что в анкетах не было вариантов ответа, потребители «без подсказок» указывали название бренда или производителя, достойного на их взгляд. А это значит, что овощные консервы «Хозяина-Барина» не просто известны, но и всеми любимы.

Екатерина ЧИГИРЕВА.