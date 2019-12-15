ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Быховский консервно-овощесушильный завод стал победителем премии потребительского признания «Народная марка»

16.12.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Маяк Преднепровья

В шестой раз Быховский консервно-овощесушильный завод стал победителем премии потребительского признания «Народная марка». Лидирующие позиции в номинации «Производитель овощных консервов» заняла торговая марка «Хозяин-Барин».

Быховский консервно-овощесушильный завод стал победителем премии потребительского признания «Народная марка»

Престижный конкурс, участие в котором принимают ведущие предприятия нашей страны, проходил в седьмой раз. А победа в нем почетна и дорога тем, что лучших определяют жители республики. Народное признание – высочайшая оценка для любого производителя.

– В очередной раз мы получили подтверждение, что нам доверяют и осознанно выбирают именно нашу торговую марку «Хозяин-Барин», – отметила специалист службы маркетинга консервно-овощесушильного завода Светлана Михалькова. – Несомненно, доказанная народная любовь к нашей продукции говорит и о том, что Быховский КОСЗ – в числе предприятий-лидеров по производству плодоовощных консервов в Республике Беларусь.

Лучшие бренды жители страны определяли в 159 номинациях и трех категориях – продовольственные, непродовольственные товары и услуги. В голосовании мог принять участие любой желающий.

Примечательно, что в анкетах не было вариантов ответа, потребители «без подсказок» указывали название бренда или производителя, достойного на их взгляд. А это значит, что овощные консервы «Хозяина-Барина» не просто известны, но и всеми любимы.

Екатерина ЧИГИРЕВА.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В шестой раз Быховский консервно-овощесушильный завод стал победителем премии потребительского признания «Народная марка». Лидирующие позиции в номинации...
 
Новости дня
Новости разные
 
Адбылася апошняя ў гэтым юбілейным для нашага горада годзе сустрэча “Берасцейскага клубу”
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
16.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика