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Ехавшая из Буда-Кошелево в Могилев женщина оставила сумку без присмотра в тамбуре поезда. С ней вышел другой пассажир — видео

16.12.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Могилев женщина оставила сумку без присмотра в тамбуре поезда. С ней вышел другой пассажир — видео">

Ехавшая из Буда-Кошелево в Могилев женщина оставила сумку без присмотра в тамбуре поезда. С ней вышел другой пассажир — видео

Утром 11 декабря 59-летняя пенсионерка ехала из Буда-Кошелево в поезде бизнес-класса «Гомель-Могилев». Свою сумку-тележку пассажирка оставила в тамбуре, а сама заняла свое место в салоне. В итоге оставленное без присмотра имущество похитили.

— Перед выходом на станции Тощица 51-летний житель Быховского района взял сумку, и когда состав остановился — вышел с ней на платформу. Пропажу хозяйка обнаружила уже на подъезде к областному центру, — рассказал Виталий Алданов, начальник отделения охраны правопорядка и профилактики Могилевского ОВД на транспорте.

Установить личность подозреваемого и вернуть похищенное сотрудникам правоохранительных органов удалось в течение нескольких часов. За это время сельчанин не успел распорядиться содержимым сумки: продукты питания, зарядное устройство к телефону и строительная рулетка были возвращены потерпевшей.

После разбирательства материалы проверки по данному факту были переданы в следственные органы для дачи правовой оценки действиям мужчины.

 

gomel.today

 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
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Утром 11 декабря 59-летняя пенсионерка ехала из Буда-Кошелево в поезде бизнес-класса «Гомель-Могилев». Свою сумку-тележку пассажирка оставила...
 
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