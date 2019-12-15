Ехавшая из Буда-Кошелево в Могилев женщина оставила сумку без присмотра в тамбуре поезда. С ней вышел другой пассажир — видео

Источник материала: Газета Авангард

Могилев женщина оставила сумку без присмотра в тамбуре поезда. С ней вышел другой пассажир — видео">





Утром 11 декабря 59-летняя пенсионерка ехала из Буда-Кошелево в поезде бизнес-класса «Гомель-Могилев». Свою сумку-тележку пассажирка оставила в тамбуре, а сама заняла свое место в салоне. В итоге оставленное без присмотра имущество похитили.

— Перед выходом на станции Тощица 51-летний житель Быховского района взял сумку, и когда состав остановился — вышел с ней на платформу. Пропажу хозяйка обнаружила уже на подъезде к областному центру, — рассказал Виталий Алданов, начальник отделения охраны правопорядка и профилактики Могилевского ОВД на транспорте.

Установить личность подозреваемого и вернуть похищенное сотрудникам правоохранительных органов удалось в течение нескольких часов. За это время сельчанин не успел распорядиться содержимым сумки: продукты питания, зарядное устройство к телефону и строительная рулетка были возвращены потерпевшей.

После разбирательства материалы проверки по данному факту были переданы в следственные органы для дачи правовой оценки действиям мужчины.