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Дойти до «Славянского базара». Такую задачу ставит перед собой золотой голос Вороновщины Эдуард Бутрим

16.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Дойти до «Славянского базара». Такую задачу ставит перед собой золотой голос Вороновщины Эдуард Бутрим

На днях стало известно, что земляк прошел в Гродно кастинг исполнителей для «Славянского базара». В конкурсе эстрадной песни для взрослых из восемнадцати претендентов выбрали пятерку лучших. В нее вошел и Эдуард Бутрим, педагог-организатор Вороновской школы. Он «разбавил» женскую компанию и выступил под номером 11. Жюри покорили его артистизм, образ и вокальные данные. Чтобы он продолжил участие в конкурсе, проголосовали единогласно.

— Свои силы в кастинге на конкурс «Славянский базар» пробую в четвертый раз, — рассказал Эдуард. — Ранее готовили песни белорусских композиторов. В этом году условия конкурса  изменились. Нужно было исполнить две песни — на славянском языке и мировой хит на иностранном. Скажу честно, на успех не рассчитывал, тем более что соревновался с профессионалами. Очень приятно, что так высоко оценили мое вокальные данные. Сейчас буду готовиться ко второму туру. Ждет «слепое прослушивание» — только по видеозаписи, без живого исполнения на сцене.

Представит ли наш земляк Беларусь на XXIX Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск», станет известно до конца марта.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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На днях стало известно, что земляк прошел в Гродно кастинг исполнителей для «Славянского базара». В конкурсе эстрадной песни для взрослых из восемнадцати...
 
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