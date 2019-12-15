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Фарфор и нашатырь. Какими изобретениями алхимиков мы пользуемся до сих пор?

16.12.2019 11:11 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Фарфор и нашатырь. Какими изобретениями алхимиков мы пользуемся до сих пор?
Картина «Алхимик» Давида Тенирса Младшего (1610–1690). © / www.globallookpress.com

На первый-второй... 

«Благодаря книгам о Гарри Поттере сегодня все знают, что алхимики искали философский камень, с помощью которого можно превращать любой камень в золото и производить эликсир жизни — напиток, который дарит бессмертие, — говорит ученый-антрополог Сергей Зотов. — Но сегодня мы понимаем, что по сути алхимия была не только предтечей современной химии, но и неким учением о природе, ее устройстве и о месте человека в мире. 

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Конечно, в истории алхимии существует немало загадочных случаев и мистификаций. 

Например, самый знаменитый алхимик (имя которого также стало известно благодаря произведениям Джоан Роулинг) Николя Фламель на самом деле алхимиком никогда не был. 

Этот торговец феноменально быстро разбогател на продаже и перепродаже недвижимости. В то время считалось, что стремительное обогащение возможно лишь в случае, если человеку удалось найти философский камень, и сочли Фламеля алхимиком. 

Поскольку в ту пору ученые часто издавали свои произведения под именами «авторитетных» авторов, создатель знаменитой алхимической книги «Иероглифические фигуры» выпустил ее под именем уже известного Фламеля. Труд стал популярным, имя автора кануло в Лету, а имя «алхимика Фламеля» дошло до наших дней. 

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О том, что алхимиком был Ньютон, стало, напротив, известно уже после его смерти. При жизни создатель фундаментальной физики жестко критиковал алхимию и писал, что она принесла много вреда науки. Однако после смерти ученого обнаружилось, что треть его рукописей посвящена алхимии. Оказалось, что мэтр 30 лет занимался поиском философского камня. Знаменитые седые кудри Ньютона — следствие не болезни или стресса, а результат неудачных опытов со ртутью.

Главная идея алхимии — трансмутация (превращение одного вещества в другое). Хотя превратить свинец в золото древним ученым не удалось, в ходе своих многочисленных экспериментов они случайно получили немало полезных веществ и материалов, которыми мы пользуемся до сих пор». 

1. Фосфор 

Известно, что гамбургский алхимик-любитель Клиник Бранд создал фосфорицирующее вещество случайно, выпаривая урину. Для получения этой жидкости Бранд собрал в солдатских казармах несколько бочек мочи и медленно ее выпарил до получения сиропообразного вещества. Полученную субстанцию ученый дважды очистил с помощью дистилляции и прокалил с песком и углем без доступа воздуха. В результате Бранд получил белую пыль, светящуюся в темноте.

Фарфор и нашатырь. Какими изобретениями алхимиков мы пользуемся до сих пор?
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2. Европейский фарфор 

Белое золото — фарфор — впервые был создан в Китае. Долгое время воссоздать этот удивительный материал не удавалось никому. Лишь спустя тысячу лет в небольшом немецком городке Мейсене, беглый алхимик Иоганн Бёттгер изготовил первые европейские фарфоровые изделия, ныне известные как мейсеновский фарфор. 

3. Порох 

Твердую взрывчатую смесь из измельченных кусочков угля, серы и селитры китайский алхимик Сунь Сы-мяо создал в VII веке. Нагревая ее в тигле, он получил сильную вспышку пламени. 

4. Нашатырь

Современное название — хлорид аммония. Открыли его еще в древнем Египте, а арабские алхимики придумали название «нушадир».

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5. Мышьяк 

Доподлинно неизвестно, когда был впервые получен чистый «металлический» мышьяк, но открытие приписывают алхимику Альберту Великому. Относится к пяти «алхимическим» элементам, открытым в Средние века. 

6. Царская водка 

Раствор нашатыря в азотной кислоте, способный растворять царя металлов — золото, получил итальянский алхимик Бонавентура в 1270 году. 

Впрочем, корни алхимии можно найти в самых неожиданных на первый взгляд местах — например, в йоге. Известно, что йоги стояли на голове не для оздоровления, а для вечной жизни. Что касается философского камня, то он, с точки зрения современных людей, был найден неким Бернардо из Тревизо, который в 15 веке сформулировал секрет спокойной жизни — человек должен довольствоваться тем, что у него есть. Сейчас же изучение трудов алхимиков является важной частью истории науки. Например, опыты Исаака Ньютона до сих пор показывают студентам в Оксфорде.

 
 
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Картина «Алхимик» Давида Тенирса Младшего (1610–1690). © / www.globallookpress.com На первый-второй...  «Благодаря книгам...
 
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