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A1 первым в Беларуси запустил VoLTE. Объясняем, что это такое и что даст абонентам

16.12.2019 11:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

А1 внедрил технологию VoLTE. Она позволяет абонентам компании, находясь в зоне действия 4G-сети, совершать и принимать звонки очень высокого качества. Об этом заявили в пресс-службе компании.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Что такое VoLTE и зачем нужна технология

«При использовании VoLTE переход абонента из сети 4G в сеть 3G во время разговора будет „бесшовным“, соединение с собеседником практически мгновенное. Кроме того, VoLTE позволяет пользоваться мобильным интернетом во время звонка, а также экономить заряд аккумулятора смартфона», — отмечают в А1.

Другими словами, VoLTE дословно можно перевести так: «голос по LTE». При активации функции слышимость во время телефонных разговоров должна улучшиться как со стороны звонящего, так и принимающего вызов абонентов. Проще говоря, технология обеспечивает более высокую чистоту голоса, а также отсутствие (или минимальное количество) посторонних шумов во время вызовов за счет использования 4G-сети, а не 3G.

Как подключить VoLTE

Технология VoLTE доступна абонентам А1 бесплатно. Для ее подключения нужно выполнить USSD запрос *141*8#. На момент публикации материала технология доступна жителям Минска, Гомеля и Пинска. «До конца 2019 года VoLTE станет доступна во всех областных центрах Беларуси, а также в большинстве крупных городов, охватив 76% населения страны», — обещают в А1.

Кроме того, VoLTE должен поддерживаться смартфоном пользователя — но в большинстве современных аппаратов как среднего, так и топового классов технология должна работать.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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