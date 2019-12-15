A1 первым в Беларуси запустил VoLTE. Объясняем, что это такое и что даст абонентам

Источник материала: Tut.by

А1 внедрил технологию VoLTE. Она позволяет абонентам компании, находясь в зоне действия 4G-сети, совершать и принимать звонки очень высокого качества. Об этом заявили в пресс-службе компании.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Что такое VoLTE и зачем нужна технология

«При использовании VoLTE переход абонента из сети 4G в сеть 3G во время разговора будет „бесшовным“, соединение с собеседником практически мгновенное. Кроме того, VoLTE позволяет пользоваться мобильным интернетом во время звонка, а также экономить заряд аккумулятора смартфона», — отмечают в А1.

Другими словами, VoLTE дословно можно перевести так: «голос по LTE». При активации функции слышимость во время телефонных разговоров должна улучшиться как со стороны звонящего, так и принимающего вызов абонентов. Проще говоря, технология обеспечивает более высокую чистоту голоса, а также отсутствие (или минимальное количество) посторонних шумов во время вызовов за счет использования 4G-сети, а не 3G.

Как подключить VoLTE

Технология VoLTE доступна абонентам А1 бесплатно. Для ее подключения нужно выполнить USSD запрос *141*8#. На момент публикации материала технология доступна жителям Минска, Гомеля и Пинска. «До конца 2019 года VoLTE станет доступна во всех областных центрах Беларуси, а также в большинстве крупных городов, охватив 76% населения страны», — обещают в А1.

Кроме того, VoLTE должен поддерживаться смартфоном пользователя — но в большинстве современных аппаратов как среднего, так и топового классов технология должна работать.