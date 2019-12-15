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Королева Елизавета II зовёт на работу SMM-щика. Зарплата – 141 тыс рублей в год

16.12.2019 11:28 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Королеве Великобритании Елизавете II нужен SMM-щик, пишет The New York Times. Правда, сама королева называет эту должность слегка по-другому – «глава отдела по работе с цифровым вовлечением». Так или иначе, Елизавета II (ей 93 года) ищет гуру соцсетей, который будет создавать контент и помогать ей оставаться на связи с миллионами своих поклонников. Вакансию опубликовали на платформе LinkedIn.

SMM-щику королевы Великобритании обещают зарплату до 50 тысяч футов стерлингов в год, или до 141 тысяч рублей. Работать придется 37,5 часов в неделю, с понедельника по пятницу. Кандидатам на должность обещают бесплатные обеды и курсы повышения квалификации.

«Она [королева] знает, что ваш контент будут просматривать миллионы людей. Речь идет о том, чтобы вы никогда не стояли на месте и все время искали новые способы, чтобы сохранить присутствие королевы в глазах общественности и на мировой арене. Это то, что делает работу в королевской семье исключительной», – пишут представители Букингемского двореца под вакансией.

Узнав о предложении о работе, профессор Бостонского университета Арианна Чернок заявила, что поиск SMM-щика для Елизаветы II – это признание того, какое влияние соцсети способны оказать на королевскую семью. «Королевская семья пытается узнать, как улучшить свою коммуникацию со СМИ. Они хотят создать иллюзию близости», – заявила эксперт. 

На сайте LinkedIn указано, что заявки можно подать до 24 декабря. Еще в пятницу, 13 декабря, откликнуться на предложение успели больше 200 человек.

 
 
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Королеве Великобритании Елизавете II нужен SMM-щик, пишет The New York Times. Правда, сама королева называет эту должность слегка по-другому – «глава отдела по работе с...
 
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