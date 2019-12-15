|
«Белавежская зорка»
16.12.2019 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Владислав Кобозев и Анна Дихтяренко
Чтобы дойти до цели – надо идти! Одним из таких шагов в творчестве наших талантливых детей и учителей Детской школы искусств стало участие во II Международном многожанровом фестивале «Белавежская зорка», который проходил 4-8 декабря в Бресте. В конкурсе приняли участие не только представители всех областей нашей страны, но и участники других стран. И наш город тоже занял достойное место на пьедестале победителей.
Наталья Довгаль и Кирилл Любковский
Детский образцовый ансамбль народной песни «Ващилки» радует своим творчеством уже свыше 25 лет. Этот коллектив своими успехами знаменит далеко за пределами области и страны. Более 15 лет руководит коллективом талантливый педагог Светлана Лямаева. Участники образцового ансамбля – это яркие, одаренные, творческие дети, которые неоднократно доказывают, что являются одними из лучших. На II Международном многожанровом фестивале «Белавежская зорка», где ансамбль «Ващилки» и его солисты показали высокий уровень мастерства, ансамбль стал лауреатом II степени, Дарья Рейдо, солистка ансамбля завоевала диплом лауреата III степени, Диана Грибанова пополнила копилку дипломов лауреатом III степени, Анастасия Скачкова порадовала дипломом II степени, дуэт в составе Назара Романовича и Варвары Романятовой завоевал диплом лауреата III степени.
Детский образцовый ансамбль народной песни «Ващилки»
—
Марина Максимова, заместитель директора ДШИ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владислав Кобозев и Анна Дихтяренко Чтобы дойти до цели – надо идти! Одним из таких шагов в творчестве наших талантливых
|
Свежие газеты
Архив (Разное)