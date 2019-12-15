Источник материала: Кричевская жизнь





Владислав Кобозев и Анна Дихтяренко

Чтобы дойти до цели – надо идти! Одним из таких шагов в творчестве наших талантливых детей и учителей Детской школы искусств стало участие во II Международном многожанровом фестивале «Белавежская зорка», который проходил 4-8 декабря в Бресте. В конкурсе приняли участие не только представители всех областей нашей страны, но и участники других стран. И наш город тоже занял достойное место на пьедестале победителей.

Кирилл Любковский (гитара, лауреат III степени, учитель – Н. Довгаль), Анна Дихтяренко (вокал, лауреат I степени), Владислав Кобозев (лауреат III cтепени), учитель – Л. Дихтяренко.





Наталья Довгаль и Кирилл Любковский

Детский образцовый ансамбль народной песни «Ващилки» радует своим творчеством уже свыше 25 лет. Этот коллектив своими успехами знаменит далеко за пределами области и страны. Более 15 лет руководит коллективом талантливый педагог Светлана Лямаева. Участники образцового ансамбля – это яркие, одаренные, творческие дети, которые неоднократно доказывают, что являются одними из лучших. На II Международном многожанровом фестивале «Белавежская зорка», где ансамбль «Ващилки» и его солисты показали высокий уровень мастерст­ва, ансамбль стал лауреатом II степени, Дарья Рейдо, солистка ансамб­ля завоевала диплом лауреа­та III степени, Диана Грибанова пополнила копилку дипломов лауреатом III степени, Анастасия Скачкова порадовала дипломом II степени, дуэт в составе Назара Романовича и Варвары Романятовой завоевал дип­лом лау­реата III степени.





Детский образцовый ансамбль народной песни «Ващилки»

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Марина Максимова, заместитель директора ДШИ.