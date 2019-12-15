Как прошли полевые работы?

Источник материала: Кричевская жизнь

Комитетом госконтроля Могилевской области подведены итоги контроля за проведением в регионе полевых работ.

В 2019 году в сельхозорганизациях области намолочено 783,3 тыс. т зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы), что составило 102% к уровню предыдущего года. Обеспечен рост их урожайнос-ти с 26,1 ц/га до 26,8 ц/га. Намолот маслосемян рапса – 59,9 тыс. т – составил 107% к прош­логоднему показателю, их урожайности – 15,3 ц/га, что на 1,8 ц/га больше. Также обеспечен рост валового сбора картофеля (128,6 тыс. т, 116%) и сахарной свеклы (323,8 тыс. т, 120%), урожайности указанных культур (соответственно 343 ц/га и 450 ц/га, что на 84 и 33 ц/га выше прошлогодних показателей).

Вместе с тем, контрольными мероприятиями Комитета были выявлены различные недостатки и упущения в растениеводстве, незадействованные резервы повышения его эффективности.

Не в полном объеме была подготовлена сельскохозяйст-венная техника к проведению полевых работ.

Факты ненадлежащей подготовки техники, отставания от графиков ее ремонта выявлены почти в половине проверенных сельхозорганизаций (к заготовке кормов — в 48% от проверенных, к уборке урожая — в 43%).

В области в текущем году увеличены объемы внесения минеральных удобрений. Так, под сев яровых культур сельхозорганизации области были обеспечены минеральными удобрениями на 108% к уровню предыдущего года, к севу озимых культур – 140%.

Однако в отдельных хозяйст-вах обеспеченность удобрениями, особенно фосфорными, была существенно ниже потребности, допускался сев без их применения.

К примеру, сев озимых культур без внесения тех или иных минеральных удобрений выявлялся в ОАО «Авангард-Нива» Осиповичского, ОАО «Рес-та Агро плюс» Чаусского, ОАО «Кричеврайагропромтехснаб» и КСУП «Добрость» Кричевского, ОАО «Совхоз Киселевичи» Бобруйского, ОАО «Белыничи» Белыничского, КСУП «Круглянский-Агро» и КСУП «Некрасово-Агро» Круглянского районов.

В ходе контроля неоднократно выявлялись случаи некачест-венной уборки сельхозкультур и необоснованных потерь урожая. Среди хозяйств-нарушителей — ОАО «Экспериментальная база «Глуск» Глусского, ОАО «Березина-Агро-Люкс» Осиповичского, ОАО «Краснопольский» Краснопольского ­районов.

В регионе не удалось выполнить поручения Главы государства, касающиеся возделывания льна в части сроков его сева и уборки, заготовки льнотресты номером 1,5 (фактический номер заготовленной льнотресты составил лишь 0,9).

Нарушалась технология заготовки кормов. В ряде случаев их закладка осуществлялась с нарушением сроков и без использования консервантов.

В результате таких нарушений снижается качество кормов.

По сведениям облветлаборатории, в текущем году к 3 классу отнесено 65,2 тыс. т силосной массы кукурузы (3,4% от заготовленной).

В области удалось заготовить корма в объемах, превышающих прошлогодние. Однако требование Главы государства о наличии на начало зимне-стойлового периода в каждом хозяйстве полуторагодичного запаса травяных кормов в полном объеме не выполнено.

Согласно статотчетности, на 01.11.2019 наличие кормов из трав составляло 975 тыс. т кормовых единиц (далее – к.ед.) или лишь 86% от установленного Минсельхозпродом расчетного полуторагодичного объема в размере 1129 тыс. т.

При этом доведенное Могилевским облисполкомом задание по заготовке 1307 тыс. т к.ед. кормов из трав на 22.11.2019 выполнено на 85% (выполнено лишь в Кос­тюковичском районе), в том числе по сену – на 77% (в 6 районах из 21), сенажу – на 77% (в Кос­тюковичском райо­не), силосу – на 92% (в 6 районах). Задание по заготовке кормов в полимерную пленку выполнено только на 77% (в 8 районах).

В отдельных хозяйствах области обеспеченность кормами в пересчете на условную голову скота в 1,5-2 раза меньше доведенного задания. Среди них: быховские ОАО «ПМК-85 Водстрой» и ОАО «Следюки», чериковское ОАО «Экспериментальная база «Чериков», могилевские ОАО «Фирма «Вейно», филиал «Сухаревский» ОАО «Агрокомбинат «Приднепровский» и ОАО «Экспериментальная база «Дашковка», климовичские ОАО «Роднянский» и ОАО «Милославичский», глусские ОАО «Экспериментальная база «Глуск», ОАО «Агрофирма «Славгородский» и ОАО «Глусская Заря».

В области уборка сельхозкультур завершена в полном объеме. Однако отдельным сельхозорганизациям Кличевского, Осиповичского и Шкловского района, имевшим значительные уборочные площади кукурузы на зерно, уборка такой культуры была завершена после установленного Главой государст­ва срока — 07.11.2019. При этом в ОАО «Стасевка» Боб­руйского района выявлены приписки темпов уборочных работ, позволившие необос­нованно отчитаться о завершении уборки 04.11.2019, в то время как работы обществом продолжались по 12.11.2019.

По всем выявленным не-достаткам Комитетом местным органам власти вносились предложения для принятия мер, функционирование отрасли растениеводства трижды становилось предметом рассмотрения на заседаниях коллегии конт­рольного ведомства. Реализация внесенных предложений взята Комитетом на контроль.