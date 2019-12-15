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Беларусь заняла у Китая полмиллиарда долларов. Минфин назвал сделку «беспрецедентной»

16.12.2019 11:30 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Беларусь заняла у Китая полмиллиарда долларов. Минфин назвал сделку «беспрецедентной»

фото: regnum.ru

16 декабря Минфин Беларуси и Шанхайский филиал Банка развития Китая подписали соглашение о предоставлении срочного кредита на сумму 3,5 млрд китайских юаней, что эквивалентно примерно 500 млн долларов.

Как отмечает Минфин, кредит не связан с реализацией какого-либо проекта. Беларусь может направить полученные средства на общие цели. Среди них - погашение и обслуживание госдолга, поддержание золотовалютных резервов, содействие развитию торговли с Китаем.

«Беспрецедентность этой сделки свидетельствует о новом уровне отношений Республики Беларусь и Банка развития Китая, повышении доверия китайских финансовых институтов к Республике Беларусь как надежному заемщику», - говорится в сообщении Минфина.

Переговоры с Китаем о выделении кредита начались еще полгода назад. Причиной, по которой Беларусь была вынуждена обратиться к китайцам, стал срыв планов по получение кредита от России на 600 млн долларов и 7-го транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на 200 млн долларов.

 
 
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16 декабря Минфин Беларуси и Шанхайский филиал Банка развития Китая подписали соглашение о предоставлении срочного кредита на сумму 3,5 млрд китайских юаней, что...
 
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