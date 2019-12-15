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С Советской ехать уже нельзя. Завтра в Гомеле изменится движение по улице Коммунаров
Источник материала: Tut.by
С завтрашнего дня в Гомеле на перекрестке Коммунаров и Советской появится «кирпич». В ГАИ рассказали, как теперь быть автомобилистам.
С 17 декабря движение по улице Коммунаров будет со стороны улицы Кирова. Со стороны же улицы Советской поворот на Коммунаров будет запрещен.
Изменения вводятся с целью предупреждения аварий, а также для увеличения пропускной способности Советской, пояснили в ГАИ.
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Затвра в Гомеле на перекрестке Коммунаров и Советской появится «кирпич»
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