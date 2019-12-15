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С Советской ехать уже нельзя. Завтра в Гомеле изменится движение по улице Коммунаров

16.12.2019 11:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С завтрашнего дня в Гомеле на перекрестке Коммунаров и Советской появится «кирпич». В ГАИ рассказали, как теперь быть автомобилистам.

С 17 декабря движение по улице Коммунаров будет со стороны улицы Кирова. Со стороны же улицы Советской поворот на Коммунаров будет запрещен.

Изменения вводятся с целью предупреждения аварий, а также для увеличения пропускной способности Советской, пояснили в ГАИ.

 
Теги: Гомель
 
 
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Затвра в Гомеле на перекрестке Коммунаров и Советской появится «кирпич»
 
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