Обычный пес стал звездой интернета благодаря одному видео. Посмотрите, что он сделал!

Источник материала: Tut.by

Бигль по кличке Бейли из штата Флорида внезапно стал звездой соцсетей: несмотря на то, что видео с ним в интернете всего одно, его уже посмотрели 33 миллиона раз! Секрет такой популярности прост: пес всего лишь очень умело станцевал на камеру. Получилось весьма натурально: