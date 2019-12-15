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Из поезда Минск-Гомель эвакуировали пассажиров из-за вспышки и запаха гари

16.12.2019 12:07 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Из поезда Минск-Гомель эвакуировали пассажиров из-за вспышки и запаха гари
Снимок носит иллюстративный характер. © / Фото: / Onliner.by

Аварийная остановка поезда бизнес-класса сообщением «Минск-Гомель» произошла вечером 15 декабря неподалеку от станции «Красный Берег». По информации TUT.by, пассажиры услышали несколько хлопков, увидели серию вспышек с искрами и почувствовали запах гари.

Из поезда Минск-Гомель эвакуировали пассажиров из-за вспышки и запаха гари Как купить билет на электричку онлайн?

После этого в салоне поезда пропало электричество, а пассажиров попросили выйти из вагонов. Около часа люди находились на вокзале станции, пока за ними приехал другой состав. В итоге поезд прибыл на конечную станцию с опозданием около 90 минут.

В результате инцидента никто из людей не пострадал. По сведениям БЖД, сейчас устанавливаются причины поломки поезда, выясняются все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, произошел сбой оборудования.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Инцидент произошел неподалеку от станции «Красный Берег» вечером 15 декабря.
 
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