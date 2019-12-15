Из поезда Минск-Гомель эвакуировали пассажиров из-за вспышки и запаха гари

Аварийная остановка поезда бизнес-класса сообщением «Минск-Гомель» произошла вечером 15 декабря неподалеку от станции «Красный Берег». По информации TUT.by , пассажиры услышали несколько хлопков, увидели серию вспышек с искрами и почувствовали запах гари.

После этого в салоне поезда пропало электричество, а пассажиров попросили выйти из вагонов. Около часа люди находились на вокзале станции, пока за ними приехал другой состав. В итоге поезд прибыл на конечную станцию с опозданием около 90 минут.

В результате инцидента никто из людей не пострадал. По сведениям БЖД, сейчас устанавливаются причины поломки поезда, выясняются все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, произошел сбой оборудования.