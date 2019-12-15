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С сегодняшнего дня подорожал проезд в общественном транспорте

16.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

С сегодняшнего дня подорожал проезд в общественном транспорте

Согласно решению Гродненского облисполкома от 6 декабря увеличилась стоимость проезда по городскому маршруту и пригороду. По информации руководства филиала «Автомобильный парк №14 г.п. Вороново», передвижение на автобусе в райцентре обойдется в 65 копеек. В пригородном сообщении стоимость билета подорожает на 1 копейку за километр пробега.

К слову, последнее подорожание проезда в общественном транспорте было 20 декабря 2016г.

Соб.инф.

 
 
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Согласно решению Гродненского облисполкома от 6 декабря увеличилась стоимость проезда по городскому маршруту и пригороду. По информации руководства филиала...
 
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