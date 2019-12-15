|
С сегодняшнего дня подорожал проезд в общественном транспорте
16.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Согласно решению Гродненского облисполкома от 6 декабря увеличилась стоимость проезда по городскому маршруту и пригороду. По информации руководства филиала «Автомобильный парк №14 г.п. Вороново», передвижение на автобусе в райцентре обойдется в 65 копеек. В пригородном сообщении стоимость билета подорожает на 1 копейку за километр пробега.
К слову, последнее подорожание проезда в общественном транспорте было 20 декабря 2016г.
Соб.инф.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно решению Гродненского облисполкома от 6 декабря увеличилась стоимость проезда по городскому маршруту и пригороду. По информации руководства филиала...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)