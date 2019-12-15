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Плоская крыша и оригинальный дизайн. Смотрите, какие интересные дома продают белорусы
Источник материала: Tut.by
Белорусские владельцы загородной недвижимости пристально следят за европейскими тенденциями. Все чаще в кварталах с коттеджной застройкой можно встретить дома с современной архитектурой, характерной для прибалтийский и скандинавских стран. Главные их отличия — плоские крыши, лаконичные простые формы, спокойны цвета, большая площадь остекления. Такие дома есть на продажу — с благоустроенным участком и готовыми интерьерными решениями и мебелью. Мы выбрали три самых интересных предложений на рынке недвижимости.
Дом в Марьяливо
Один из таких домов находится в деревне Марьяливо в 8 километрах от МКАД. Этот двухэтажный коттедж на 380 м² был построен в 2017 году. В усадебной застройке поселковой улицы он выделяется своим подчеркнуто современным стилем — панорамные окна, лаконичные формы. Несколько неожиданно выглядит облицовка крупноформатными плитами.
Дом-офис на Цне
Коттедж строился как элитный офис, но его легко трансформировать для жизни. Особенность интерьера — потолки высотой 3.2 метра. Площадь дома — 356.7 м2. Стоимость — 966 тысяч рублей.
Коттедж на Дисенской
Этот коттедж выделяется качеством отделочных материалов на фасаде. Например, вентилируемый фасад — из испанского сланца. Сочетается он с планкеном из термодерева из ясеня. Забор, кстати, тоже из термодерева.
Двери, окна, витражи выполнены из алюминия. Стекла — восьмикамерные стеклопакеты, триплекс, тонированные.
Дом продается без интерьера — внутри просто оштукатурены стены. Расположен коттедж на самой последней улице бывшей деревни Цна, с видом на лес и водохранилище. Но есть и небольшой нюанс — центральные коммуникации на этой улице (
Продают дом за 693 тысячи рублей.
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