Плоская крыша и оригинальный дизайн. Смотрите, какие интересные дома продают белорусы

Источник материала: Tut.by

Белорусские владельцы загородной недвижимости пристально следят за европейскими тенденциями. Все чаще в кварталах с коттеджной застройкой можно встретить дома с современной архитектурой, характерной для прибалтийский и скандинавских стран. Главные их отличия — плоские крыши, лаконичные простые формы, спокойны цвета, большая площадь остекления. Такие дома есть на продажу — с благоустроенным участком и готовыми интерьерными решениями и мебелью. Мы выбрали три самых интересных предложений на рынке недвижимости.

Дом в Марьяливо



Фото: realt.by

Один из таких домов находится в деревне Марьяливо в 8 километрах от МКАД. Этот двухэтажный коттедж на 380 м² был построен в 2017 году. В усадебной застройке поселковой улицы он выделяется своим подчеркнуто современным стилем — панорамные окна, лаконичные формы. Несколько неожиданно выглядит облицовка крупноформатными плитами.













Интерьер соответствует выбранному архитектурному стилю. Панорамные окна выходят на лес. Из кухни и столовой можно выйти на большую террасу.











Коттедж укомплектован встроенной бытовой техникой, снабжен охранной сигнализацией и видеонаблюдением. Стоит такой дом 1,79 миллиона рублей.

Дом-офис на Цне









Еще один интересный объект продается в Минске, в элитном районе возле Цнянского водохранилища. Представляет собой дом кубической формы в два этажа с эксплуатируемой крышей и одноцветной отделкой темно-глянцевым клинкером. Выразительность облику придают симметричные высокие окна.













Коттедж строился как элитный офис, но его легко трансформировать для жизни. Особенность интерьера — потолки высотой 3.2 метра. Площадь дома — 356.7 м2. Стоимость — 966 тысяч рублей.

Коттедж на Дисенской









Этот коттедж выделяется качеством отделочных материалов на фасаде. Например, вентилируемый фасад — из испанского сланца. Сочетается он с планкеном из термодерева из ясеня. Забор, кстати, тоже из термодерева.





Двери, окна, витражи выполнены из алюминия. Стекла — восьмикамерные стеклопакеты, триплекс, тонированные.





Дом продается без интерьера — внутри просто оштукатурены стены. Расположен коттедж на самой последней улице бывшей деревни Цна, с видом на лес и водохранилище. Но есть и небольшой нюанс — центральные коммуникации на этой улице ( Дисенской ) еще не проведены.

Продают дом за 693 тысячи рублей.