ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Плоская крыша и оригинальный дизайн. Смотрите, какие интересные дома продают белорусы

16.12.2019 12:17 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белорусские владельцы загородной недвижимости пристально следят за европейскими тенденциями. Все чаще в кварталах с коттеджной застройкой можно встретить дома с современной архитектурой, характерной для прибалтийский и скандинавских стран. Главные их отличия — плоские крыши, лаконичные простые формы, спокойны цвета, большая площадь остекления. Такие дома есть на продажу — с благоустроенным участком и готовыми интерьерными решениями и мебелью. Мы выбрали три самых интересных предложений на рынке недвижимости.

Дом в Марьяливо


Фото: realt.by

Один из таких домов находится в деревне Марьяливо в 8 километрах от МКАД. Этот двухэтажный коттедж на 380 м² был построен в 2017 году. В усадебной застройке поселковой улицы он выделяется своим подчеркнуто современным стилем — панорамные окна, лаконичные формы. Несколько неожиданно выглядит облицовка крупноформатными плитами.





Интерьер соответствует выбранному архитектурному стилю. Панорамные окна выходят на лес. Из кухни и столовой можно выйти на большую террасу.




Коттедж укомплектован встроенной бытовой техникой, снабжен охранной сигнализацией и видеонаблюдением. Стоит такой дом 1,79 миллиона рублей.

Дом-офис на Цне




Еще один интересный объект продается в Минске, в элитном районе возле Цнянского водохранилища. Представляет собой дом кубической формы в два этажа с эксплуатируемой крышей и одноцветной отделкой темно-глянцевым клинкером. Выразительность облику придают симметричные высокие окна.




Коттедж строился как элитный офис, но его легко трансформировать для жизни. Особенность интерьера — потолки высотой 3.2 метра. Площадь дома — 356.7 м2. Стоимость — 966 тысяч рублей.

Коттедж на Дисенской



Этот коттедж выделяется качеством отделочных материалов на фасаде. Например, вентилируемый фасад — из испанского сланца. Сочетается он с планкеном из термодерева из ясеня. Забор, кстати, тоже из термодерева.


Двери, окна, витражи выполнены из алюминия. Стекла — восьмикамерные стеклопакеты, триплекс, тонированные.


Дом продается без интерьера — внутри просто оштукатурены стены. Расположен коттедж на самой последней улице бывшей деревни Цна, с видом на лес и водохранилище. Но есть и небольшой нюанс — центральные коммуникации на этой улице (Дисенской) еще не проведены.

Продают дом за 693 тысячи рублей.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обзор коттеджей с современной архитектурой, выставленных на продажи.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Австралии горят 400 тысяч гектаров заповедников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
16.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика