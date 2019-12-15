Шведские СМИ: Энрот уйдет из минского «Динамо»

Источник материала: Tut.by

Вратарь минского «Динамо» Юнас Энрот покинет команду в конце сезона. Об этом в подкасте «Sanny&Svensson» на Expressen сообщил бывший хоккеист сборной Швеции Санни Линдстрем.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как сообщает Линдстрем, Энрот намерен вернуться в Швецию и уже завершает переговоры о долгосрочном контракте с «Эребру».

Напомним, что Юнас Энрот выступает в минском «Динамо» третий год с небольшим перерывом: в конце прошлого сезона швед в течение двух месяцев играл за «Эребру».

До перехода в «Динамо» 32-летний голкипер выступал в НХЛ за «Баффало» и «Торонто». В составе сборной он становился чемпионом мира и завоевывал серебро Олимпийских игр.