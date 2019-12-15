|
В Барановичах «Фольксваген» занесло на повороте и он въехал в автобус
16.12.2019 12:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Авария произошла утром 16 декабря на улице 50 лет ВЛКСМ.
ДТП на улице 50 лет ВЛКСМ. Фото: Татьяна МАЛЕЖ
Городской автобус ехал со стороны станции переливания крови, а автомобиль «Фольксваген» двигался навстречу со стороны МРЭО
В салоне автобуса пассажиров не было.
Фото: Татьяна МАЛЕЖ
Фото: Татьяна МАЛЕЖ
– Дорога с утра была скользкая, – рассказал Intex-press водитель автобуса. – Я ехал на маршрут. Начал поворачивать и вижу, что на меня «несет машину». Женщина за рулем не рассчитала и резко нажала на тормоз, поэтому машину и занесло.
По словам очевидцев, в автомобиле был ребенок. К счастью, он не пострадал.
Фото: Татьяна МАЛЕЖ
Фото: Татьяна МАЛЕЖ
Автобус и машина получили механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла утром 16 декабря на улице 50 лет ВЛКСМ. ДТП на улице 50 лет ВЛКСМ. Фото: Татьяна МАЛЕЖ Городской автобус ехал со стороны станции переливания крови, а...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)