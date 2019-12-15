В Барановичах «Фольксваген» занесло на повороте и он въехал в автобус

Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла утром 16 декабря на улице 50 лет ВЛКСМ.





ДТП на улице 50 лет ВЛКСМ. Фото: Татьяна МАЛЕЖ

Городской автобус ехал со стороны станции переливания крови, а автомобиль «Фольксваген» двигался навстречу со стороны МРЭО ГАИ . На повороте машину занесло и она въехала в автобус.

В салоне автобуса пассажиров не было.





Фото: Татьяна МАЛЕЖ





Фото: Татьяна МАЛЕЖ

– Дорога с утра была скользкая, – рассказал Intex-press водитель автобуса. – Я ехал на маршрут. Начал поворачивать и вижу, что на меня «несет машину». Женщина за рулем не рассчитала и резко нажала на тормоз, поэтому машину и занесло.

По словам очевидцев, в автомобиле был ребенок. К счастью, он не пострадал.





Фото: Татьяна МАЛЕЖ





Фото: Татьяна МАЛЕЖ

Автобус и машина получили механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка.