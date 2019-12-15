ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Барановичах «Фольксваген» занесло на повороте и он въехал в автобус

16.12.2019 12:38 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла утром 16 декабря на улице 50 лет ВЛКСМ.

В Барановичах «Фольксваген» занесло на повороте и он въехал в автобус

ДТП на улице 50 лет ВЛКСМ. Фото: Татьяна МАЛЕЖ

Городской автобус ехал со стороны станции переливания крови, а автомобиль «Фольксваген» двигался навстречу со стороны МРЭО ГАИ. На повороте машину занесло и она въехала в автобус.

В салоне автобуса пассажиров не было.

В Барановичах «Фольксваген» занесло на повороте и он въехал в автобус

Фото: Татьяна МАЛЕЖ

В Барановичах «Фольксваген» занесло на повороте и он въехал в автобус

Фото: Татьяна МАЛЕЖ

– Дорога с утра была скользкая, – рассказал Intex-press водитель автобуса. – Я ехал на маршрут. Начал поворачивать и вижу, что на меня «несет машину». Женщина за рулем не рассчитала и резко нажала на тормоз, поэтому машину и занесло.

По словам очевидцев, в автомобиле был ребенок. К счастью, он не пострадал.

В Барановичах «Фольксваген» занесло на повороте и он въехал в автобус

Фото: Татьяна МАЛЕЖ

В Барановичах «Фольксваген» занесло на повороте и он въехал в автобус

Фото: Татьяна МАЛЕЖ

Автобус и машина получили механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка.

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Авария произошла утром 16 декабря на улице 50 лет ВЛКСМ. ДТП на улице 50 лет ВЛКСМ. Фото: Татьяна МАЛЕЖ Городской автобус ехал со стороны станции переливания крови, а...
 
Новости дня
Новости разные
 
Платить за уборку подъездов в Минске будут по-новому
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
16.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика