|
Платить за уборку подъездов в Минске будут по-новому
Источник материала: Tut.by
Подъезды в Минске будут убирать по-новому, платить за нее — тоже. Подробности сообщает агентство
Как часто будут подметать первые этажи
Ежедневная уборка на первых этажах подъездов в домах, которые обслуживают ЖКХ районов Минска, станет обязательной. Об этом
— Мы давно рассматривали, анализировали такой вариант. В каждом районе определены дома, где первые этажи подъездов уже убирают ежедневно. Эксперимент проходит успешно, жалоб стало значительно меньше, — рассказала начальник отдела по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда Минского городского жилищного хозяйства Наталья Шевченя.
А с уборкой на остальных этажах что?
На остальных этажах будут выполнять в месяц от четырех до восьми сухих уборок (в зависимости от высотности дома) и две влажные. Но число уборок может быть и меньшим — все будет зависить от денег, полученных на санитарное содержание конкретного дома.
Как будем платить за уборку подъездов?
Будут изменения и в расчетах. По новой редакции Жилищного кодекса, с 1 января 2020-го уборка подъездов будет оплачиваться исходя из общей площади квартиры, а не количества зарегистрированных в ней, как сейчас.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 января уборка подъездов будет оплачиваться в зависимости от общей площади квартиры, а не от количества зарегистрированных в ней людей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)