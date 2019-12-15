Платить за уборку подъездов в Минске будут по-новому

Источник материала: Tut.by

Подъезды в Минске будут убирать по-новому, платить за нее — тоже. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости» .



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Как часто будут подметать первые этажи

Ежедневная уборка на первых этажах подъездов в домах, которые обслуживают ЖКХ районов Минска, станет обязательной. Об этом сообщалось и раньше. Это нововведение запустят 1 января.

— Мы давно рассматривали, анализировали такой вариант. В каждом районе определены дома, где первые этажи подъездов уже убирают ежедневно. Эксперимент проходит успешно, жалоб стало значительно меньше, — рассказала начальник отдела по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда Минского городского жилищного хозяйства Наталья Шевченя.

А с уборкой на остальных этажах что?

На остальных этажах будут выполнять в месяц от четырех до восьми сухих уборок (в зависимости от высотности дома) и две влажные. Но число уборок может быть и меньшим — все будет зависить от денег, полученных на санитарное содержание конкретного дома.

Как будем платить за уборку подъездов?

Будут изменения и в расчетах. По новой редакции Жилищного кодекса, с 1 января 2020-го уборка подъездов будет оплачиваться исходя из общей площади квартиры, а не количества зарегистрированных в ней, как сейчас.